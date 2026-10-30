El choque de los helicópteros dejó un saldo de tres muertos.

Dos helicópteros sufrieron una violenta colisión en pleno vuelo en Estados Unidos y provocaron la muerte de tres personas . El trágico accidente ocurrió en las inmediaciones del Aeropuerto Municipal de McMinnville, en el estado de Oregón. Las aeronaves cayeron de forma abrupta sobre un campo agrícola del condado de Yamhill.

Dos ocupantes viajaban a bordo de la primera unidad y el piloto se transportaba solo la segunda cuando se dio el impacto que involucró a un modelo Robinson R22 y a un helicóptero Airbus H125. El choque tuvo lugar a pocos kilómetros de la terminal aérea donde rápidamente los equipos de emergencia acudieron para apagar los focos de incendio.

Un siniestro fatal durante una práctica

La Administración Federal de Aviación confirmó que ambas naves colisionaron en el aire durante el jueves. Las unidades realizaban maniobras de entrenamiento al momento de producirse el inesperado cruce. Luego, las autoridades debieron cerrar las carreteras principales para resguardar la escena

Las víctimas fatales son la instructora Maddie Aasbo, el piloto Tyler Sturdevant y un estudiante británico.

Una de las naves pertenecía a la escuela de aviación Jerry Trimble Helicopters, que opera habitualmente en la zona. La violencia del choque destruyó por completo las estructuras de los dos vehículos.

La investigación que busca esclarecer las causas del impacto

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte abrió una investigación formal del impresionante choque entre los dos helicópteros en Estados Unidos para conocer la causa del impacto. Los peritos analizan las rutas de vuelo y la comunicación con la torre de control de la terminal. El organismo busca determinar si existió una falla mecánica o un error en la coordinación visual.

La empresa aérea involucrada expresó sus condolencias y colabora activamente con la entrega de registros técnicos.