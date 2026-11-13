El Papa visita el país donde pasó más de veinte años de su vida y del que adquirió la nacionalidad. /Vatican Media-Reuters

Cientos de miles de personas salieron este viernes al paso de la comitiva del papa León XIV en su histórico regreso a Chiclayo, la ciudad donde fue obispo durante ocho años y que se ha constituido como la cuna adoptiva del pontífice, y a la que volvió como parte de su visita apostólica a Perú.

“Bienvenido a casa, papa León XIV”, se leía en numerosas pancartas y carteles realizados a mano por la gente de Chiclayo que no quería perderse el reencuentro con su querido obispo, el mismo que no olvidó mandar un afectuoso saludo en español desde el balcón de la Basílica de San Pedro en su primer mensaje como pontífice, al ser elegido máximo jerarca de la Iglesia católica.

“¡El papa es chiclayano! ¡Qué viva el papa!“, gritaba la gente en medio de un gran jolgorio mientras aguardaba el paso de la comitiva de León XIV bajo un intenso sol y calor, propio de estas fechas en Lambayeque, la región de la costa norte de Perú cuya capital es Chiclayo.

Tras llegar al aeropuerto Pedro Ruiz Gallo, de Chiclayo, a bordo de un avión con el lema ‘León XIV vuela a casa’, el Santo Padre fue agasajado con un banda musical que tocó la versión instrumental del himno creado en Perú con ocasión de su visita.

También hubo bailes de marinera norteña, la tradicional danza de esta parte del país que forma parte de su identidad cultural y que tanto conoce el Santo Padre luego su larga temporada en el país andino, donde pasó más de veinte años de su vida y del que adquirió la nacionalidad.

El Papa visita el país donde pasó más de veinte años de su vida y del que adquirió la nacionalidad. EFE

Posteriormente, León XIV inició un recorrido por la región de Lambayeque, donde pasó por algunas de las poblaciones de este departamento que lo recuerdan durante sus visitas como obispo, y donde este viernes la expectación era máxima por volverlo a ver, aunque fuera fugazmente, y recordar así al padre Roberto, como le suelen decir a Prevost en estas localidades.

Entre las poblaciones por las que el papa pasó en vehículo cerrado está La Victoria, Monsefú y Santa Rosa hasta llegar a las Pampas de Pimentel, una vasta y extensa explanada desértica en la que protagonizó su primer multitudinario y masivo acto, con una misa para la que llegaron centenares de miles de personas, tanto de la región como de otros países vecinos.

Chiclayo es la segunda parada de la visita de León XIV en Perú, que incluye también las ciudades de Lima, Cusco y Pucallpa.

El Papa visita el país donde pasó más de veinte años de su vida y del que adquirió la nacionalidad. EFE

León XIV ya tuvo en la víspera un masivo recibimiento en su regreso a Perú, su patria como él mismo la definió en su primer discurso en el país, al que llega como parte su primera gira por América Latina, que también incluyó a Uruguay y Argentina .

En Chiclayo recorrerá varios lugares de su antigua diócesis, algunos de ellos recónditos como la localidad rural de Santa Cruz de Succhabamba y la población de Zaña, lugar donde murió el santo español Santo Toribio de Mogrovejo y en el que cerrará el año jubilar por los trescientos años de su canonización y con el que el papa siente una especial identificación.