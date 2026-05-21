La Ciudad impulsa un nuevo enfoque en salud, educación y desarrollo social: conocé las claves

El Gobierno porteño avanzará con una reforma integral del sistema de transporte privado de pasajeros con el objetivo de equiparar las reglas entre taxis y aplicaciones de viaje.

La iniciativa comenzará a implementarse mediante un decreto ejecutivo y luego será enviada a la Legislatura a través de un proyecto de ley que eliminará tasas y simplificará trámites para los taxistas.

La medida fue anunciada por el jefe de Gobierno, Jorge Macri, junto a representantes del Sindicato de Taxistas y de las principales plataformas digitales de transporte.

Uber respaldó públicamente la decisión del Gobierno porteño y destacó la apertura de “un nuevo capítulo de colaboración” con la Ciudad tras una década de operación de la plataforma en Buenos Aires.

Desde la compañía señalaron que más de 7 millones de personas utilizaron la aplicación en el último año en la Capital y que más de 350 mil personas generaron ingresos mediante la app durante ese mismo período.

“Desde Uber valoramos el reconocimiento del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires al rol que cumplimos desde hace 10 años en la movilidad urbana y la apertura a un nuevo capítulo de colaboración”, indicaron desde la empresa.

“Nuestra convicción de ser parte del futuro de Buenos Aires y de su movilidad sigue siendo la misma que nos trajo a la Ciudad en abril de 2016, cuando se realizó el primer viaje de Uber”, agregaron.

“Durante muchos años, la política fingió demencia, eligió mirar para otro lado . Todos usaban las plataformas y sabían que existían, pero nadie se animaba a ordenar las cosas. Y para los taxis tampoco funcionaba. Los habían dejado atrapados en un sistema lleno de requisitos absurdos y cada vez menos competitivos”, sostuvo Jorge Macri.

Shutterstock

“La Ciudad que tendría que haber sido vanguardia terminó quedándose atrás. Eso se terminó. Decidimos ordenar el sistema y poner la libertad de los usuarios por encima de las trabas burocráticas. Desde ahora, taxis y aplicaciones van a competir con reglas claras”.

Cambios en taxis

Según el Gobierno porteño, el esquema vigente de taxis requiere una actualización que permita reducir costos y tiempos administrativos.

Hoy, trámites como la renovación anual de la licencia, la Verificación Técnica Vehicular (VTV), la renovación de la tarjeta de chofer y la verificación del reloj taxímetro se realizan por separado y con aranceles independientes. Además, persisten exigencias consideradas obsoletas, como el uso obligatorio de uniforme.

Entre las principales modificaciones anunciadas se destaca la posibilidad de operar con vehículos más grandes, de hasta ocho plazas incluyendo al conductor , incorporando unidades categoría M1, como camionetas familiares. También se reducirá la capacidad mínima exigida a cuatro pasajeros, lo que habilitará el uso de autos más pequeños y económicos.

Además, se eliminarán distintos requisitos vigentes para los taxis.

Entre ellos, se destacan:

-La capacidad mínima obligatoria del baúl o espacio de carga.

-El límite máximo de plazas para vehículos accesibles

-La obligación de recurrir a un escribano público para formalizar transferencias de licencias

-La obligatoriedad de turnos fijos

-El uso obligatorio de tarjetas físicas identificatorias, que pasarán a ser digitales.

-La exigencia de utilizar camisa durante la prestación del servicio.

Las aplicaciones de viaje

La Ciudad también avanzará en la normalización de los vehículos que operan mediante aplicaciones digitales.

Según el nuevo esquema, los autos deberán contar con la VTV vigente y un seguro específico para este tipo de actividad, recientemente creado por la Superintendencia de Seguros de la Nación.

Además, los conductores deberán ser mayores de 21 años y poseer licencia profesional. El Ejecutivo porteño prevé un plazo de 90 días para adecuarse a la normativa.

El proyecto de ley de Simplificación del Sistema de Taxis que será enviado a la Legislatura incluirá además una serie de beneficios económicos y administrativos para el sector.

Entre ellos: la eliminación de la obligatoriedad de adhesión a BA Taxi, tasas de transferencia y renovación de licencias.

El Gobierno porteño también anunció que se incorporarán herramientas digitales para simplificar el trabajo cotidiano de los taxistas, incluyendo pagos electrónicos, validación automática de pasajeros y acceso a viajes desde el celular.



