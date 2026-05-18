Wyndham Hotels & Resorts aprovechó su conferencia regional Beyond 2026, realizada en Puerto Rico y de la que participó El Cronista, para mostrar el nuevo eje de crecimiento en América Latina: expansión regional, inteligencia artificial, personalización y tecnología aplicada a la experiencia hotelera. La firma ya supera los 300 hoteles y las 52.000 habitaciones en la región y el Caribe y proyecta alcanzar los 500 hoteles hacia 2030. En ese contexto, Gustavo Viescas, presidente de Wyndham Hotels & Resorts para LATAMC, aseguró que la región atraviesa un momento de fuerte crecimiento y destacó especialmente el potencial de mercados como la Argentina, México y Brasil. Durante el evento, que reunió a inversores, ejecutivos y socios estratégicos de toda la región, la compañía destacó que también tiene 192 hoteles firmados para desarrollar en los próximos años y durante 2025 concretó 75 nuevos contratos en la región. Del total de proyectos en marcha, 22 corresponden a la Argentina. “Latinoamérica está redescubriendo Latinoamérica”, sostuvo Viescas. Según explicó, la región atraviesa un fenómeno en el que cada vez más viajeros priorizan destinos cercanos, impulsados por cuestiones económicas, conectividad y búsqueda de experiencias culturales. “Quizás no hay necesidad de cruzarse el mundo cuando tenés muchísimo por descubrir en tu propia región”, explicó el empresario. Y agregó: “Latinoamérica tiene riqueza cultural, naturaleza y experiencias que hoy el viajero valora muchísimo”. El país apareció varias veces durante la conferencia como uno de los mercados donde la compañía mantiene expectativas de expansión a mediano plazo. Wyndham tiene actualmente 22 hoteles firmados para desarrollar en Argentina, aunque muchos forman parte de proyectos de largo plazo que todavía atraviesan etapas de permisos, financiamiento y construcción. “La hotelería es una inversión de largo plazo”, explicó Viescas. “Nadie construye un hotel pensando en la coyuntura de seis meses o un año. Entre permisos, financiamiento y obra, un proyecto puede tardar cuatro o cinco años”. Además, reconoció que el sector hotelero argentino atravesó meses complejos, afectados por menores niveles de ocupación y por un contexto cambiario que volvió más conveniente para muchos argentinos viajar al exterior. Sin embargo, aseguró que la situación comenzó a estabilizarse. “Lo peor ya pasó”, afirmó. “Ahora vemos una tendencia creciente y destinos como Cataratas del Iguazú están teniendo buenas tasas de ocupación”. También destacó el regreso parcial del turismo de países vecinos a Buenos Aires. “Me sorprendió la cantidad de brasileños que volví a escuchar en la calle Florida”, comentó. Entre los destinos con mayor potencial dentro del país mencionó a Mendoza, donde Wyndham viene observando un crecimiento fuerte del turismo vinculado al vino y la gastronomía. “Argentina tiene muchísimo para ofrecer”, aseguró. “No tiene las playas del Caribe, pero tiene nieve, Mendoza, Cataratas y una oferta gastronómica y cultural increíble”, enumeró en conversación con El Cronista. Uno de los ejes centrales de Beyond 2026 fue el impacto de la inteligencia artificial en la industria hotelera. La compañía ya trabaja con herramientas integradas a ChatGPT, Google AI Mode y Claude, lo que empieza a modificar la forma en que los viajeros descubren destinos, reservan hoteles y disfrutan su estadía. “Tenemos que hablarle al viajero y también a los LLM”, explicó Jimena Faena, VP Marketing, Brand Operations & Revenue Management LATAMC de Wyndham, en referencia a los Large Language Models. En otras palabras, plataformas de IA ya empiezan a recomendar hoteles y destinos a partir de información que encuentran en internet, redes sociales y sitios web de las distintas firmas hoteleras. Faena sostuvo que la compañía ya no piensa solamente en posicionarse frente al consumidor tradicional, sino también frente a las plataformas de IA que empiezan a intermediar el proceso de búsqueda y descubrimiento. “Ya no hablamos de audiencias, hablamos de agentes”, afirmó. Y brindó un dato impactante: el tráfico proveniente de herramientas de IA aumentó 3500% respecto al año pasado. Por su parte, Michael Shiwdin, VP, Integrated Brand Marketing, Loyalty & Digital de Wyndham, aseguró que el proceso de decisión de viaje está cambiando rápidamente: “Los consumidores buscan una voz en la que puedan confiar, no la voz autoritaria de una marca”, afirmó en conversación con El Cronista. Según explicó, los usuarios confían cada vez más en creadores de contenido, reseñas y recomendaciones generadas por terceros que en la comunicación tradicional de las firmas hoteleras. En esa línea, las redes sociales y los videos empiezan a ocupar un rol central dentro del proceso de toma de decisión: “El 71% de los viajeros dice que el video impactó sobre la elección de compra”, afirmó Faena. Otro actor importante que toma cada vez más protagonismo son los creadores de contenido. Pero desde Wyndham aseguran que cualquiera puede hoy tener ese rol. “Cada persona que cruza la puerta de tu hotel puede ser tu mejor campaña de marketing, o también la peor”, resumió Faena. Otra de las apuestas tecnológicas de la compañía es Wyndham Connect, una plataforma orientada a automatizar interacciones con huéspedes y generar ingresos adicionales. La herramienta ya es utilizada por 25.000 hoteles, generó más de 12 millones de interacciones y aportó más de u$s 20 millones en ingresos incrementales, según datos presentados durante el evento. Este sistema permite automatizar procesos, ofrecer early check-in, late check-out, upgrades, experiencias y servicios adicionales antes y durante la estadía. El objetivo es mejorar uno de los indicadores más importantes del negocio hotelero: el RevPAR (Revenue Per Available Room), que mide el ingreso generado por habitación disponible. “La tecnología tiene que mejorar la experiencia del huésped y generar ingresos adicionales para el propietario”, explicó Viescas. Sin embargo, apuesta por no perder el equilibrio entre automatización y experiencia humana. “La tecnología puede ayudarte muchísimo, pero la esencia sigue siendo una persona cuidando a otra persona”, concluyó. La transformación también alcanza a Wyndham Rewards, el programa de fidelización de la compañía. Según explicó Shiwdin, la estrategia actual ya no apunta solamente a sumar puntos por noches de hotel, sino a construir un ecosistema de experiencias vinculadas al viaje, el entretenimiento y el lifestyle. La compañía trabaja en alianzas vinculadas a conciertos, gastronomía, alquileres vacacionales y experiencias exclusivas. “Queremos que nuestros clientes aprovechen al máximo nuestro programa de fidelización”, resumió. La idea, explicó, es que el usuario pueda utilizar el programa de manera flexible y personalizada, integrando distintas experiencias más allá del hotel tradicional. Beyond 2026 dejó una conclusión clara: la competencia hotelera ya no pasa únicamente por ubicación o tarifa. Para cadenas globales como Wyndham, el nuevo diferencial está en la tecnología, la personalización, la reputación digital y la capacidad de aparecer —y destacarse— dentro del nuevo ecosistema de descubrimiento mediante nuevos roles.