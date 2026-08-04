El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México emitió un aviso dirigido a toda la población por el avance de una serie de fenómenos que originarán lluvias fuertes en gran parte del país.

Las alertas rigen para algunos estados del territorio azteca, donde las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo , además de fuertes ráfagas de viento.

¿Qué estados sufrirán las tormentas durante las próximas 36 horas?

Durante el martes 4 de agosto y hasta el miércoles 5, el monzón mexicano ocasionará lluvias muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua y Durango, y lluvias fuertes en zonas de Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit .

En este contexto, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera en interacción con el desplazamiento de la onda tropical núm. 24 sobre el sur y sureste de la República Mexicana, y la divergencia en altura, generarán chubascos y lluvias fuertes en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste del territorio nacional .

El pronóstico de precipitación total acumulada que rige hasta el 7 de agosto. (Foto: SMN) Hernández Comi Boris Isauro

Por otro lado, un canal de baja presión sobre el norte y noreste de México, y la divergencia en altura, generarán lluvias y chubascos en las regiones mencionadas, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en zonas de Zacatecas.

¿Cuáles son los estados que registrarán lluvias fuertes entre el martes y el miércoles?

Los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados ocasionarán distintos efectos:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm)

Sonora (norte y centro)

Chihuahua (suroeste)

Durango (oeste)

Zacatecas (norte)

Jalisco (centro y norte)

Michoacán (centro y oeste)

Chiapas (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm)

Baja California Sur (sur).

Coahuila (sureste).

Sinaloa (este).

Colima (este).

Nayarit (este).

Aguascalientes.

Guerrero (norte).

Oaxaca (este).

Veracruz (sur).

Tabasco (sur).

Viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h

Golfo de California

Sonora

¿Qué advertencias emitió el SMN para los mexicanos?

En medio de las alertas, el SMN lanzó una serie de advertencias con el objetivo de que los ciudadanos tomen los recaudos pertinentes.

En primer lugar, explicó que las lluvias fuertes a muy fuertes podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Ante este escenario, se aconseja circular con precaución o evitar transitar por la vía pública durante los períodos de mayor intensidad.

Por otro lado, las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.