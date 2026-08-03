Se viene una ola de fuertes tormentas, nubes negras, ráfagas de viento destructivas e intensas lluvias: las zonas afectadas.

En esta noticia Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada de fuertes tormentas para el norte y noreste del país , con nubes negras, ráfagas de viento destructivas e intensas lluvias que podrían generar complicaciones en distintas localidades.

Según el informe oficial, la alerta amarilla por tormenta rige para Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe, cinco provincias donde el clima se presentará inestable durante las próximas horas.

En Argentina, este tipo de avisos buscan anticipar a la población sobre fenómenos que pueden afectar la vida cotidiana y las tareas al aire libre.

Cómo estará el clima en Chaco, Corrientes, Entre Ríos, Formosa y Santa Fe según el SMN

Según el SMN, las zonas afectadas son el norte de Entre Ríos, gran parte de Corrientes, el noreste de Santa Fe, el este de Chaco y el este de Formosa, donde se esperan acumulados de entre 30 y 50 milímetros, valores que podrían superarse puntualmente.

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó una jornada de fuertes tormentas para el norte y noreste del país. Servicio Meteorológico Nacional

Recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante el alerta por tormenta, granizo, ráfagas y actividad eléctrica, el SMN recomienda:

Evitar circular por rutas y calles anegadas o con escasa visibilidad.

Alejarse de árboles, postes y estructuras que puedan desprenderse por el viento.

Desenchufar artefactos eléctricos ante la posibilidad de descargas.

Asegurar objetos sueltos en balcones, patios y terrazas.

No refugiarse bajo árboles durante la tormenta eléctrica.

Prestar atención a los canales oficiales de Defensa Civil de cada provincia.

Qué significa la alerta amarilla, según el SMN

El Servicio Meteorológico Nacional explica que la alerta amarilla indica que las condiciones climáticas pueden representar una situación de riesgo , aunque de menor magnitud que la naranja o la roja. Se recomienda prestar atención a la evolución del tiempo y a las actualizaciones oficiales del organismo.

Cómo estará el clima en CABA según el Servicio Meteorológico Nacional

En tanto, el clima en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires continuará de la siguiente manera: