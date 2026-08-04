El Parque Nacional Iguazú interrumpirá el acceso a la Garganta del Diablo durante 40 días, a partir del 3 de agosto, como parte de un operativo preventivo para proteger las pasarelas frente al riesgo de una crecida extraordinaria del río Iguazú.

La medida fue anunciada por las autoridades de Parques Nacionales junto con la empresa concesionaria Iguazú Argentina S.A., que explicó que el objetivo es retirar de forma temporal parte de la infraestructura antes de que aumente el caudal del río.

En esta oportunidad, las tareas se realizarán antes de que llegue la crecida. La decisión busca evitar daños como los registrados en octubre de 2023, cuando la fuerza del agua destruyó decenas de tramos de pasarelas.

Aquel episodio obligó a mantener cerrado el circuito durante varios meses mientras se desarrollaban las obras de reconstrucción, con consecuencias para la actividad turística en uno de los principales atractivos del país.

El Parque Nacional Iguazú suspenderá el acceso a la Garganta del Diablo desde este lunes para desmontar pasarelas y barandas. Foto: NA.

¿Por qué cerrarán la Garganta del Diablo durante 40 días?

Según explicó la concesionaria, el operativo responde a los pronósticos que anticipan un incremento del caudal del río Iguazú durante los próximos meses.

Los informes técnicos indican que entre septiembre y octubre podrían registrarse crecidas importantes, con riesgo de afectar nuevamente las pasarelas del circuito.

Mientras duren los trabajos, el resto del Parque Nacional Iguazú continuará abierto al público, permaneciendo habilitados:

El Circuito Superior.

El Circuito Inferior.

El Tren Ecológico.

Servicios gastronómicos del predio.

Alerta en Misiones por la crecida de los ríos

La provincia de Misiones también activó un esquema de contingencia ante los pronósticos de lluvias intensas y la consecuente suba de los ríos Paraná, Uruguay e Iguazú, que podría derivar en evacuaciones en localidades costeras.

El gobernador Hugo Passalacqua conformó un comité de emergencia para coordinar acciones preventivas en los municipios ribereños, en un escenario que también depende de la apertura de compuertas en represas hidroeléctricas de Brasil.

En un encuentro reciente con especialistas locales y del exterior, los técnicos ratificaron la perspectiva de lluvias récord para los próximos meses y advirtieron que los escenarios de riesgo hidrológico varían de fuertes a extremos en toda la cuenca.

Con información de NA.