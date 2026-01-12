En esta noticia Uno por uno, todos los presos políticos liberados por Venezuela

La ONG Foro Penal informó este lunes de la liberación de al menos 24 presos políticos por parte de Venezuela. Esto ocurrió en un operativo nocturno en las cárceles La Crisálida y El Rodeo 1.

Entre ellos los liberados, se cuentan tanto venezolanos como extranjeros, con dos italianos confirmados.

“Estamos verificando otras excarcelaciones de venezolanos y extranjeros que también habrían tenido lugar esta madrugada”, afirmó la ONG en su cuenta de X, en la que publicó un listado con las identidades de los 24 excarcelados de los que se tiene constancia.

La novedad surge tras el arresto por parte de Estados Unidos del presidente Nicolás Maduro y la asunción en su lugar de Delcy Rodríguez, a quién la gestión de Donald Trump le solicitó la liberación de presos políticos como un gesto de ruptura con el gobierno anterior.

Se trata de la segunda liberación de detenidos en Venezuela, una decisión anunciada por el hermano de Delcy y presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la semana pasada, quién aseguro que se excarcelaría a un “número importante de personas”.

Al momento, el Foro Penal ya había confirmado la liberación de 17 presos políticos en Venezuela. Sin embargo, se estima que unas 803 personas detenidas aún por razones políticas.

Entre ellos, se cuenta al gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido el pasado 8 de diciembre de 2024 luego de que Venezuela lo acusara de espionaje y “acciones conspirativas”.

AME4528. ZAMORA (VENEZUELA), 11/01/2026.- Una mujer sostiene una vela en una vigilia frente al centro penitenciario Rodeo I este domingo, en Zamora estado de Miranda (Venezuela). Familiares de presos políticos en Venezuela pasan la tercera noche en espera de excarcelaciones, luego de que el jueves las autoridades anunciaran la liberación de un "número importante" de estos detenidos, un proceso que organizaciones no gubernamentales y la oposición mayoritaria denuncian que avanza a cuentagotas. EFE/ Boris Vergara Fuente: EFE Boris Vergara

Uno por uno, todos los presos políticos liberados por Venezuela

Entre los liberados en La Crisálida, se cuenta a:

Yuli Marcano Rojas;

Beverly Polo;

Deisy Hugles González;

Raymar Nohely Pérez Alvarado;

Rosa Carolina Chirinos Zambrano;

Sonia Josefina González Jiménez (madre de Deisy);

Yerussa Cardoso Vega;

Jhexica Isabel Aponte Figueroa, y;

Yoli Becerra.

Por su parte, en el penal El Rodeo 1, la cifra de liberados ascendió a quince, entre ellos;