Familiares de presos políticos en Venezuela participan en una manifestación afuera de El Helicoide este domingo, en Caracas (Venezuela).

Mientras que la ONG Foro Penal informó este lunes la excarcelación de al menos 24 presos políticos, entre ellos dos italianos, por parte de Venezuela, la ONU reclamó al gobierno interino de Delcy Rodríguez la libertad “inmediata e incondicional” de las más de 800 personas que continúan cautivas ilegalmente.

La Misión Internacional Independiente de la ONU para la Determinación de los Hechos sobre Venezuela emitió un comunicado donde estima que sólo 50 presos políticos y personas privadas arbitrariamente de libertad en Venezuela han sido liberados por ahora.

“Esto está muy lejos de cumplir con las obligaciones internacionales de Venezuela en materia de derechos humanos”, subrayó el texto. El comité de expertos expresó su preocupación por la falta de transparencia de las autoridades venezolanas ante las nuevas liberaciones, que se realizan en cuentagotas y sin que se conozcan los criterios aplicados, los plazos y el número exacto de los presos liberados.

La de esta madrugada se trata de la segunda tanda de liberados por el gobierno interino de Delcy Rodríguez, que tuvo su primer capítulo cinco días después del operativo militar de Estados Unidos que terminó con la captura de Nicolás Maduro y su extradición para ser juzgado ante un tribunal federal en Nueva York, donde enfrenta cargos de narcotráfico que podrían derivar en pena de muerte si es declarado culpable, según reportó el New York Post.

La ONU también urgió a las autoridades chavistas a proporcionar información clara sobre el paradero de los detenidos a sus familiares, así como a garantizar la comunicación con ellos. “La detención prolongada en régimen de incomunicación -una violación de derechos humanos que muchas personas continúan enfrentando- agrava el sufrimiento de las familias y debe cesar”, denunciaron.

Familiares de presos políticos sostiene carteles durante una vigilia afuera del centro penitenciario Rodeo I este viernes, en el municipio Zamora estado Miranda (Venezuela). Familiares de presos políticos organizaron vigilias a las afueras de distintos centros de detención en la noche de este viernes, la segunda tras el anuncio de excarcelaciones de un "número importante" de estos detenidos y cuando, hasta el momento, se ha confirmado la liberación de entre 8 y 11 personas.

De esta manera, la ONU se hace eco de los reclamos de agrupaciones civiles y de familiares como la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, que denunció “indiferencia institucional” por parte del gobierno de Venezuela en el proceso de excarcelaciones.

Desde la caída de Maduro, centenares de familiares de presos políticos se mantienen a las afueras de distintas cárceles donde, en “muchos casos” los “funcionarios alegan desconocer las órdenes de excarcelación”.

Pese a las recientes liberaciones, la misión de la ONU manifestó sus reparos por la persistencia de un contexto más amplio de represión.

Además de recibir denuncias de nuevas detenciones “por expresar opiniones políticas”, el organismo de la ONU puso el foco sobre los grupos armados que patrullan las ciudades, intimidan a la población y realizan pesquisas e inspecciones de teléfonos.

La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela fue creada en septiembre de 2019 por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU “para evaluar las presuntas violaciones de derechos humanos cometidas desde 2014” en el país caribeño.