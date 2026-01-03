Luego de que el Ejército de Estados Unidos capturara a Nicolás Maduro este sábado por la madrugada, la líder de la oposición venezolana y Premio Nobel de la Paz , María Corina Machado, emitió un comunicado oficial para celebrar lo que considera el comienzo de una nueva era para su país.

“Venezolanos, llegó la HORA DE LA LIBERTAD!”, proclamó Machado en el encabezado de su mensaje. La dirigente opositora afirmó que Maduro enfrentará desde ahora la justicia internacional por los crímenes cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones.

En su publicación, Machado explicó que, ante la negativa del régimen a aceptar una salida negociada, el gobierno estadounidense cumplió su “promesa de hacer valer la ley”. “Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país”, declaró la líder opositora.

En su comunicado, trazó los objetivos inmediatos del proceso de transición: poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a los hijos de Venezuela de vuelta a casa. “Hemos luchado por años, lo hemos entregado todo, y ha valido la pena. Lo que tenía que pasar está pasando”, señaló.

Un llamado a reconocer a Edmundo González como presidente

Por otro lado, Machado enfatizó que este es el momento de los ciudadanos que “arriesgaron todo” por la democracia el 28 de julio -en referencia a las elecciones presidenciales de 2024- hagan valer su voto.

Así, la dirigente hizo un llamado contundente para que Edmundo González Urrutia sea reconocido como legítimo presidente de Venezuela y asuma de inmediato su mandato constitucional.

“Debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran”, subrayó Machado en su comunicado.

La oposición, preparada para tomar el poder

La líder opositora declaró que la oposición venezolana está preparada para hacer valer su mandato y tomar el poder, y que permanecerán vigilantes, activos y organizados hasta que se concrete la transición democrátic a. “Una transición que nos necesita a TODOS”, enfatizó.

Machado también dirigió mensajes específicos tanto a los venezolanos dentro del país como a los que están en el exterior. A los primeros les pidió estar listos para poner en marcha las instrucciones que pronto comunicarán a través de los canales oficiales, mientras que a los que se encuentran fuera de Venezuela, los convocó a movilizarse, activando a los gobiernos y ciudadanos del mundo para comprometerse con la gran operación de construcción de la nueva Venezuela.

“En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto”, expresó Machado antes de concluir su mensaje con la frase que se ha convertido en emblema de la oposición venezolana: “VENEZUELA SERÁ LIBRE! Vamos de la mano de Dios, hasta el final”.

Venezolanos, llegó la hora de la libertad. pic.twitter.com/ehy20V1xm9 — María Corina Machado (@MariaCorinaYA) January 3, 2026

Trump mantiene la cautela sobre el liderazgo de la transición

Sin embargo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, generó incertidumbre sobre el futuro político de Venezuela al declarar que tendría que “analizar” si respalda a Machado como líder de la transición.

En una entrevista con Fox News, cuando se le preguntó si apoyaría a la Premio Nobel de la Paz para que asuma el poder después de que fuerzas especiales estadounidenses sacaran a Maduro y su esposa, Cilia Flores, de Caracas, Trump respondió: “Bueno, vamos a tener que analizarlo ahora mismo”.

El mandatario estadounidense mencionó la existencia de una vicepresidenta en Venezuela y cuestionó la legitimidad de las elecciones del régimen. Trump insistió en que Maduro tuvo elecciones amañadas en 2024 y que la gente no siente ningún aprecio por él. “Tenía muy pocas lealtades, si es que tenía alguna. Era un dictador, un tipo duro, y gobernó con mano dura”, agregó.

Por su parte, Edmundo González aseguró que las fuerzas políticas contrarias a Maduro y el chavismo están listas para la reconstrucción de Venezuela, en lo que representaría un nuevo capítulo en la historia política del país sudamericano.