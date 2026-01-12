La Era de la Fuerza: por qué Trump deja a Milei sin margen propio en política exterior

En medio de la crisis en Venezuela por la intervención del gobierno de Donald Trump, el embajador de los Estados Unidos en la Argentina, Peter Lamelas, este lunes por la tarde visitó la desértica Casa Rosada para reunirse con Santiago Caputo, el principal asesor de Javier Milei.

El encuentro comenzó a las 14, según pudo saber El Cronista, y se desenvolvió con extremo hermetismo. El diplomático se retiró más de una hora más tarde, pero evadió las puertas comunes y no habló con la prensa.

Lo único que dejaron trascender desde el entorno libertario es que la reunión se enfocó en la “agenda bilateral”. “ Fue una reunión genérica, no por un tema puntual ”, dijeron las fuentes.

La última vez que Lamelas visitó Balcarce 50 fue para reunirse con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, el 19 de diciembre del año pasado, a un mes de su llegada a Buenos Aires. Pero en esta oportunidad, además de las negociaciones por el acuerdo comercial -que todavía continúa puliéndose-, sobre la mesa también se ubica además la ineludible crisis en Venezuela por la captura de Nicolás Maduro.

Aunque la gestión de Milei siempre fue abiertamente crítica del régimen de Maduro, durante la última semana el alineamiento de la Argentina con la política trumpista fue total, al punto de que las fuentes del Gobierno definieron apoyar “incondicionalmente” el proceso de transición que determinó el presidente norteamericano.

Entre otras cuestiones, esto implica la permanencia del gobierno chavista, al mando ahora de Delcy Rodríguez, y el cuestionamiento del liderazgo de la opositora y Premio Nobel María Corina Machado.

El escenario internacional también derivó en presiones de Estados Unidos hacia Cuba. “Les sugiero firmemente que hagan un trato antes de que sea demasiado tarde ”, advirtió Trump a través de Truth Social durante las últimas horas. Ante este panorama, el Gobierno argentino puso como prioridad continuar acercándose a EE.UU . como aliado ideológico.

"Esta es más que una relación personal. Compartimos los mismos valores de Occidente ”, definió Lamelas en una reciente entrevista con Infobae. Pocas horas después el presidente Milei difundió la creación de cuentas en redes sociales en inglés con videos de él como superhéroe animado con el propósito de difundir a nivel internacional su proyecto de país y, entre el material audiovisual que preparó el cineasta libertario Santiago Oría, no faltan videos de Milei con Trump.

Peter Lamelas con Javier Milei

Las visitas diplomáticas estadounidenses continuarán en los próximos días: el embajador de Estados Unidos ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Leandro Rizzuto, viajará a la Argentina del 12 al 15 de enero para reunirse con el canciller Pablo Quirno y el ministro de Defensa, Carlos Presti, según comunicaron este lunes.

“Los encuentros se centrarán en fortalecer la cooperación en el marco de OEA para avanzar en prioridades compartidas entre Estados Unidos y la Argentina, entre ellas la facilitación del comercio regional, el fortalecimiento de la seguridad hemisférica y la ampliación de asociaciones que promuevan la prosperidad en toda la región", explicaron desde la embajada.

Leandro Rizzuto, embajador de Estados Unidos ante la OEA, visitará la Argentina

También hay expectativa de que el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, visite la Argentina “pronto”, según deslizó Lamelas en su última publicación en X. A su vez, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, tiene pendiente otro viaje a la Argentina desde que canceló su visita de diciembre : en el medio, anunció que el país ya devolvió los fondos que había recibido por el swap de monedas con el Tesoro de EE.UU.

Por otra parte, la próxima visita de Javier Milei a Estados Unidos será para el Argentina Week que se desarrollará en Nueva York entre el 9 y el 11 de marzo , un evento coordinado en conjunto con el JP Morgan, Bank of America y Kaszek que busca posicionar al país en búsqueda de inversores globales. Se espera que Milei vaya acompañado, además, del ministro de Economía, Luis Caputo y el canciller Pablo Quirno.

Las reuniones no escapan tampoco a la inmediatez con la que el gobierno argentino espera cerrar la letra chica del anhelado acuerdo comercial. Si bien las fuentes esperaban tenerlo listo para diciembre y no llegaron, insisten con que debería estar listo pronto. “La letra fina está, ya se negoció, ya está acordada, pero lógicamente falta la firma de los presidentes para poder difundirla”, precisó la semana pasada el secretario de Desregulación, Alejandro Cacace, en El Cronista Stream.

La Argentina, además, se encamina a cerrar finalmente el histórico acuerdo con la Unión Europea y el Mercosur. Este próximo viernes el equipo técnico viajará a Paraguay, Asunción, para firmar el acuerdo y luego el Gobierno deberá definir la estrategia para enviarlo al Congreso, ya que solo con su aprobación puede entrar en vigencia. Aún la estrategia, en este sentido, no está determinada: podrían enviarlo a extraordinarias o esperar hasta marzo.