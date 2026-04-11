“Han estado reunidos durante muchas horas... Veremos qué pasa. Independientemente, nosotros ganamos... Tal vez lleguen a un acuerdo; tal vez no. No importa. Desde el punto de vista de EE.UU., nosotros ganamos”, dijo el presidente Donald Trump este sábado en una improvisada rueda de prensa al ser consultado sobre la marcha de las conversaciones de paz que lidera su vice, JD Vance, con Irán en Pakistán. “Derrotamos a su armada, derrotamos a su fuerza aérea, derrotamos a su defensa antiaérea, derrotamos a su radar. Derrotamos a sus líderes. Todos sus líderes están muertos”, agregó. También afirmó que pronto reabrirá el estrecho de Ormuz, bloqueado por Irán en represalia por los ataques estadounidenses e iraníes, a pesar de que, según dijo, Estados Unidos no utiliza esa vía marítima, sino que la usan otros países. Mientras tanto, Irán y Estados Unidos continúan una intensa ronda de negociaciones directas en Pakistán. Ambas delegaciones aseguran que hay señales de “optimismo” y el intercambio de las primeras actas de acuerdo por la paz. Al cumplirse seis semanas de guerra, delegaciones de Washington y Teherán finalmente se reunieron cara a cara en una mesa trilateral bajo mediación paquistaní, concretando una jornada que estuvo al borde del boicot cuando Irán condicionó el inicio de las conversaciones a que Washington aceptase sus “precondiciones”, centradas en la inclusión del Líbano en el alto el fuego y la liberación de activos financieros. El vicepresidente estadounidense, JD Vance, llegó acompañado por el enviado especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno del presidente, Donald Trump, con instrucciones “claras” de que sus líneas rojas son la seguridad total en el Estrecho de Ormuz y la garantía verificable de que Teherán no retomará su programa de armamento nuclear. “La primera fase de las conversaciones ha concluido y ahora las delegaciones se encuentran intercambiando las actas. Ambas partes se muestran confiadas en el resultado final”, confirmó una fuente diplomática iraní bajo condición de anonimato a la agencia EFE. Según trascendidos, hay fuertes indicios de que se celebre nueva ronda de contactos esta misma noche o durante la jornada del domingo, tras haberse iniciado cerca del mediodía (hora argentina) y extendido hasta las 19, cuando se realizó un receso para la oración. Tras la pausa, el diálogo se reanudó y se mantiene en curso, interrumpido únicamente por una cena de trabajo entre los equipos negociadores”, confirmó a EFE una fuente diplomática paquistaní. La representación de Washington está encabezada por el vicepresidente, JD Vance, acompañado por el enviado especial para misiones de paz, Steve Witkoff, y el asesor Jared Kushner, actual yerno de Donald Trump. La delegación incluye además al asesor de seguridad nacional de la Vicepresidencia, Andrew Baker, y al asesor especial para Asuntos Asiáticos, Michael Vance, junto a un “equipo completo de expertos estadounidenses” desplazados a la capital paquistaní. Por la parte iraní, el liderazgo recayó en el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, y el ministro de Exteriores, Abás Araqchí. Este encuentro supone el primer contacto directo y presencial entre Washington y Teherán desde la firma del acuerdo nuclear en 2015, y se sitúa como la reunión de más alto nivel entre ambas potencias desde la Revolución Islámica de 1979. El estrecho de Ormuz sigue siendo uno de los principales puntos de “grave desacuerdo” en las conversaciones entre las delegaciones de Irán y Estados Unidos en Islamabad, informó la agencia de noticias semioficial iraní Tasnim. El medio añadió que las consultas continuaban a pesar de lo que calificó de exigencias excesivas por parte de Estados Unidos, mientras que Irán insiste en mantener sus logros militares. Ese trascendido llegó en respuesta a las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien afirmó este sábado que ya ha comenzado el “proceso de limpieza” de minas en el estrecho de Ormuz, mientras su país e Irán se encuentran en plenas negociaciones de paz en Pakistán para poner fin a la guerra. “Ahora estamos comenzando el proceso de limpieza del Estrecho de Ormuz como un favor a países de todo el mundo, incluidos China, Japón, Corea del Sur, Francia, Alemania y muchos otros”, aseguró en su red Truth Social.