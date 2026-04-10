A menos de 24 horas de que comiencen las conversaciones de paz entre EE.UU. e Irán en Pakistán para negociar un plan permanente de alto el fuego entre ambas naciones, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtó este viernes que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y que el enclave abrirá “bastante pronto” con o sin la cooperación del país persa. “No, no lo vamos a permitir (que cobre peajes), es agua internacional. Si están haciendo eso —nadie sabe si lo están haciendo— no lo vamos a permitir", respondió en un breve intercambio con la prensa al ser consultado por supuestas tasas impuestas -incluso en criptomonedas- por Teherán a los buques que cruzan el estrecho. El mandatario aseguró que Irán estaría cobrando hasta dos millones de dólares a algunos buques por el paso por la vía marítima. Trump sostuvo que su reapertura es un objetivo importante y subrayó: “Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea. Lo reabriremos bastante pronto”. En una entrevista previa con el diario The New York Post, el mandatario aseguró que el Pentágono está preparado para reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones. “Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas”, afirmó. Sin embargo, enfatizó que la prioridad de Estados Unidos en las conversaciones con Irán, previstas para este sábado en Islamabad, es impedir que el país obtenga un arma nuclear, objetivo que calificó como “el 99 %” de las negociaciones. Trump, que deseó “suerte” al vicepresidente JD Vance tras su salida hacia Islamabad para participar en las negociaciones, agregó que no necesita un plan alternativo porque el Ejército iraní está “derrotado” y sus fuerzas “han desaparecido”. Junto a Vance participarán en las conversaciones el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, mientras que por parte iraní se espera la presencia del ministro de Exteriores, Abás Araqchí, y del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf. Algunos buques han seguido transitando por el estrecho de Ormuz desde el anuncio del alto el fuego temporal, aunque las tensiones entre ambos países mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua.