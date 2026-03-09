El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este lunes que la guerra contra Irán podría estar llegando a su fin. Sus declaraciones generaron un impacto inmediato en los mercados financieros: los principales índices de Wall Street cerraron en verde y el precio del petróleo bajó tras semanas de escalada. “Creo que la guerra está prácticamente concluida”, dijo Trump en una entrevista con la cadena CBS. Según el mandatario, la operación militar avanza “muy por delante de lo previsto” y las Fuerzas Armadas iraníes quedaron prácticamente desmanteladas: “No tienen armada, ni comunicaciones, ni fuerza aérea. Sus misiles están dispersos. Sus drones están siendo destruidos por todas partes, incluyendo sus fábricas de drones. Si nos fijamos, no les queda nada”. Cuando le preguntaron si el conflicto podría cerrarse en el corto plazo, Trump fue escueto pero contundente: “Vamos muy adelantados. No lo sé, depende. El cierre está en mi mente, en la de nadie más”. La respuesta contrasta con lo que la propia Casa Blanca estimaba días atrás: que la guerra —iniciada el 28 de febrero pasado— podría extenderse por más de un mes. Desde entonces, el tono del presidente viró hacia un optimismo más marcado. Horas después de la entrevista, Trump pronunció un discurso frente a legisladores republicanos en Florida donde matizó sus dichos: “Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no lo suficiente. Seguimos adelante, más decididos que nunca a lograr la victoria definitiva que pondrá fin a este peligro constante de una vez por todas”. Describió la operación militar como “una pequeña excursión” para “deshacernos de alguna gente malvada” y agregó: “Creo que verán que será una excursión corta”. Sobre la capacidad ofensiva iraní, Trump fue directo: “Han disparado todo lo que tenían que disparar, y más les vale no intentar nada ingenioso o será el fin de ese país”. Fue más lejos aún: “Si hacen algo malo, sería el fin de Irán y nunca más se volvería a oír su nombre”. En cuanto al nuevo líder supremo, Mojtaba Jamenei —hijo del fallecido Alí Jamenei y figura emergente del poder en Teherán—, Trump dijo no tener “ningún mensaje para él; ninguno, en absoluto”. Sin embargo, cuando le consultaron si ya tiene en mente a un eventual sucesor preferido para conducir Irán, respondió con calculada ambigüedad: “No quiero decir nada al respecto, pero sí, lo tengo”. La reacción de Wall Street fue casi inmediata. Los analistas atribuyeron el repunte de los índices bursátiles en los minutos finales de la jornada a las declaraciones de Trump sobre un posible cierre temprano del conflicto. El mercado petrolero también respondió a la baja, interpretando las palabras presidenciales como una señal de que la presión sobre Ormuz podría aliviarse pronto.