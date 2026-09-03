El presidente Yamandú Orsi comenzará mañana, viernes, con una ronda de reuniones por separado con los líderes de los principales partidos políticos. Este viernes mantendrá encuentros con el secretario general del Partido Colorado, el senador Andrés Ojeda, y el líder de Cabildo Abierto, el general retirado Guido Manin Ríos, y con el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres.

En tanto, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, se reunirá con Orsi la próxima semana, ya que se encuentra de viaje y no podrá asistir a esta primera ronda de encuentros convocada para este viernes.

De esta manera, Orsi comenzará con una serie de contactos en la previa de su participación en la Asamblea General de la ONU que se desarrollará a fines de este mes setiembre.

Se trata de una oportunidad en la que la delegación uruguaya suele tener importantes instancias bilaterales con otros jefes de Estado y con empresarios o potenciales inversores.

El mandatario había decidido postergar el encuentro sin fecha a pedido expreso del presidente del Partido Nacional, Álvaro Delgado, quien por ahora no fue invitado a estas reuniones, algo que puede producirse en estas horas, según confiaron a El Cronista fuentes políticas.

El malestar de los nacionalistas se originó en un conferencia de prensa que el Frente Amplio donde denunció “hechos de apariencia delictiva graves” y “responsabilidades políticas” en el proceso de compra de dos patrulleras oceánicas al astillero español Cardama.

Lo que más molestó a los blancos fueron las referencias al gobierno de Luis Lacalle Pou, considerado “el primer responsable político de esta situación en la cual se encuentra el Estado uruguayo”, como declaró el senador oficialista Nicolás Viera.