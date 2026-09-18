El presidente Yamandú Orsi emprendió ayer jueves su viaje a Nueva York donde dará un discurso en el 81° período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU) y mantendrá una intensa agenda política y empresarial.

El mandatario adelantó que tiene su discurso “casi pronto” y señaló que estará atravesado por la solución pacífica de las controversias, la defensa del multilateralismo, la libertad y los regímenes democráticos.

Hasta mañana, sábado, Orsi se encuentra de licencia, en la previa a su participación en la Asamblea General de ONU. Luego de unos días de descanso, el mandatario retomará su agenda oficial, donde mantendrá varias reuniones clave, con representantes de fondos de inversiones.

El próximo lunes 21, Orsi participará junto a empresarios vinculados al sector de la inteligencia artificial, otro de los ejes previstos dentro de la agenda presidencial en EEUU.

La actividad internacional se extenderá también al canciller Mario Lubetkin, quien ejercerá la representación de Uruguay como presidente pro tempore de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac).

Al día siguiente, el martes 22, el presidente asistirá a una actividad organizada por el Consejo de las Américas, organización que nuclea a numerosos empresarios.

Durante su estadía, el mandatario tendrá un encuentro con el vicepresidente de Google, Karan Bhatia.

Posteriormente, Orsi se reunirá con los presidentes de Paraguay, Santiago Peña, y de Bolivia, Rodrigo Paz, en el marco de Urupabol, el mecanismo de coordinación integrado por los tres países.

Otro de los puntos de la agenda del presidente se centrará en la seguridad regional y el combate al crimen organizado. Orsi participará de un encuentro con el presidente de Chile, José Antonio Kast, y otros mandatarios en el marco de la alianza que impulsa el gobierno chileno para enfrentar el crimen organizado.