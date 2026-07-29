Tras 3 años abiertos, cierra temporalmente un restaurante español con estrella Michelín y su dueño dio las emotivas explicaciones en redes sociales. (Imagen ilustrativa)

El cocinero abulense Carlos Casillas, al frente del restaurante Barro en Ávila, España , cerró temporalmente su local para dedicarse por completo a alimentar a las personas afectadas por un incendio forestal que golpea a la provincia.

Barro cuenta con una estrella Michelin y es reconocido por su cocina de producto local. Sin embargo, desde este lunes, el chef decidió priorizar la emergencia por sobre la actividad comercial del restaurante.

Un operativo junto a una ONG internacional

Casillas se sumó a World Central Kitchen (WCK), la organización fundada por el chef José Andrés, para montar un dispositivo de asistencia alimentaria.

Según explicó el propio cocinero, la iniciativa ya repartió cerca de 18.000 platos caseros entre:

Bomberos.

Personas evacuadas.

Voluntarios.

Equipos de emergencia.

El operativo arrancó apenas horas después de que se declarara el incendio, cuando Casillas vio la columna de humo desde su restaurante. La escena le recordó otro fuego que afectó a su pueblo natal en 2021.

Qué dijo Carlos Casillas, el cocinero abulense

“En esta provincia, por desgracia, ya tenemos experiencia con los fuegos”, aseguró el chef en diálogo con EFE.

El equipo de Barro reorganizó por completo su rutina de trabajo. El fin de semana pasado abrió solo al mediodía para sostener ingresos y comprar insumos, pero desde el lunes permanece cerrado las 24 horas para cocinar sin pausa.

“Estamos produciendo las 24 horas del día para tener margen con los guisos y sacar el mayor número de comidas posible”, detalló Casillas.

El menú solidario cambia todos los días e incluye pasta boloñesa, lentejas, lasañas, hamburguesas para los más chicos y guisos de carne, siempre acompañados de fruta y verduras.

Para el chef, la decisión responde a algo que va más allá de la gastronomía. “Un plato de comida es de las cosas que más pueden cambiar el estado de ánimo de una persona”, explicó, y agregó que también puede funcionar como una herramienta de esperanza en medio de una emergencia.

El operativo solidario sumó a decenas de voluntarios, empresas locales y organismos municipales, que se organizan a través de las redes sociales del restaurante para coordinar turnos de cocina y reparto.