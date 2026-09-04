Viajar a Estados Unidos desde Argentina para comprar en shoppings y outlets de Miami o Florida es una práctica completamente legal para los turistas. Sin embargo, intentar salir con volúmenes elevados de equipaje puede despertar sospechas en los controles de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) si los agentes consideran que las compras tienen un fin comercial o de reventa.

La visa para turismo y negocios autoriza la adquisición de bienes para uso estrictamente personal o familiar, pero prohíbe taxativamente utilizar el estatus de visitante para realizar actividades lucrativas no autorizadas.

Por esta razón, factores como la cantidad de equipaje, la variedad de los productos transportados y la claridad de la explicación ante el agente migratorio son determinantes durante una inspección en el aeropuerto.

Comprar en outlets y shoppings en Estados Unidos podría hacer que te suspendan la visa americana

Comprar varios productos durante un viaje no implica, por sí mismo, la suspensión de la visa americana.

El problema aparece cuando el volumen o las características de la mercadería hacen presumir que los artículos serán revendidos o utilizados para abastecer un negocio .

Entre las situaciones que pueden llamar la atención de los agentes se encuentran:

Comprar grandes cantidades de un mismo producto o modelo.

Llevar numerosas unidades idénticas en el equipaje.

Regresar frecuentemente a Estados Unidos con grandes volúmenes de mercadería.

Presentar compras por montos elevados que no parecen compatibles con un viaje turístico.

No poder explicar claramente para quién son los productos.

Brindar respuestas contradictorias sobre el motivo del viaje o el destino de las compras.

No existe una cantidad universal de productos que determine automáticamente la cancelación de una visa americana. La evaluación depende de las circunstancias de cada viajero.

Compras en outlets y shoppings de Estados Unidos: qué pueden revisar los agentes de CBP y cuándo una compra puede generar problemas con la visa americana. Shutterstock

Cuándo una compra puede ser considerada una actividad comercial

La clave para evitar inconvenientes radica en diferenciar las compras personales de cualquier actividad que pueda interpretarse como comercial.

Un viajero con visa de turista puede adquirir libremente ropa, calzado, dispositivos electrónicos, regalos y otros artículos durante su estadía. Sin embargo, transportar múltiples unidades de un mismo producto —especialmente cuando existe un historial de viajes frecuentes a EE. UU.— suele encender las alarmas de los oficiales del U.S. Customs and Border Protection (CBP).

Si las autoridades de aduana e inmigración consideran que el turista ingresa mercadería para reventa o busca desarrollar una actividad económica no autorizada bajo la visa B1/B2, la persona puede ser derivada a una inspección secundaria exhaustiva.

Este tipo de revisiones profundas puede derivar en sanciones graves, tales como la inadmisibilidad, la cancelación inmediata de la visa americana o la prohibición de ingreso por varios años.

Cómo evitar que las compras en outlets y shoppings de Estados Unidos generen sospechas

Para reducir inconvenientes, los argentinos que viajen de compras deberían procurar que la mercadería sea razonable para uso personal o familiar y que puedan explicar de manera clara qué adquirieron y cuál será su destino.

También es recomendable conservar los comprobantes de compra y evitar transportar grandes cantidades de productos idénticos cuando no exista una explicación coherente para ese volumen.