Ingresa una tormenta con derrumbe térmico el viernes 4: alerta por lluvias con granizo y ráfagas de viento con mínimas de -2 en Neuquén.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene una alerta climática vigente por el ingreso de un intenso temporal a la provincia de Neuquén.

Se trata de un fenómeno con intensas tormentas y lluvias que llegará durante el viernes 4 de septiembre con la particularidad que traerá un derrumbe térmico hasta los -2°.

Qué localidades están bajo alerta según el SMN

El informe de organismo detalla que durante el mediodía del viernes golpeará una tormenta a las localidades cordilleranas de la provincia de Neuquén.

Las zonas bajo riesgo meteorológico con Chapelco, San Martín de los Andes y Villa La Angostura. Se esperan las siguientes condiciones climáticas durante el día:

Lluvias.

Granizo.

Posibles nevadas.

Ráfagas de viento de hasta 60 kilómetros por hora.

Baja visibilidad.

Mínimas de hasta -2°.

Ingresa una tormenta con derrumbe térmico el viernes 4: alerta por lluvias con granizo y ráfagas de viento con mínimas de -2 en Neuquén. Fuente: Shutterstock Shutterstock

El temporal podría generar una suspensión de actividades al aire libre y desde el SMN dieron una serie de recomendaciones:

Mantener los sumideros limpios para que el agua fluya.

Evitar estar cerca de árboles y postes.

Retirar objetos de patios y balcones que puedan ser afectados por el temporal

Estar al tanto de la evolución del pronóstico.

Cómo estará el clima en Buenos Aires el viernes y el fin de semana

Tras las lluvias del jueves, el pronóstico para Buenos Aires es alentador para el viernes con máximas de 14° y mínimas de 7°. Durante la tarde estará despejado y el sol será el protagonista de la jornada con pocos vientos.

El fin de semana mantendrá condiciones favorables con el cielo despejado, pero con la particularidad que por la tarde del sábado habrá vientos. El domingo habrá un derrumbe térmico hasta los 2° y la tarde tendrá máximas de 12°.