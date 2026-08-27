La visa americana es un documento fundamental para la mayoría de los viajeros que visitan Estados Unidos, siendo uno de los requerimientos que las autoridades exigen a la mayoría de extranjeros interesados en ingresar al país.

En ese sentido, quienes planeen visitar en septiembre este destino tendrán que respetar rigurosamente las reglas de visa para preservar su validez y poder volver a utilizarla para viajar.

Si la normativa no se cumple, el documento será automáticamente revocado.

Cuál es la regla de visa americana que puede llevar a una anulación automática

De acuerdo con lo detallado por el Departamento de Estado, un requisito esencial para todos los turistas es el cumplimiento de forma estricta con los plazos de ingreso y salida autorizados.

Quienes permanezcan en el país más tiempo del acordado sin contar con justificación, estarán fuera de estatus.

La Sección 222 (g) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad detalla que todas las visas de quienes se encuentran fuera de estatus son automáticamente anuladas.

“Cualquier visa de entrada múltiple que haya sido anulada debido a que está fuera de estatus no será válida para futuras entradas a los Estados Unidos”, afirman las autoridades.

Además, la elegibilidad del viajero para nuevos ingresos puede verse comprometida por esta irregularidad.

Respetar los plazos de salida es esencial para conservar la vigencia de la visa americana.

El permiso que hay que solicitar a USCIS para evitar inconvenientes

En caso de necesitar quedarse durante más tiempo en el país, será necesario solicitar una prórroga de estadía (EOS) a USCIS. El trámite y todos los pasos para completarlo pueden conocerse en profundidad clicando aquí.

Información importante sobre la visa americana que los turistas deben conocer

Es fundamental destacar que los portadores de visas de tipo B1/B2 bajo estas categorías no pueden aceptar empleo en Estados Unidos o ejercer cualquier tipo de actividad comercial.

Además, el visado puede quedar completamente inválido si se lo retira del pasaporte donde fue emitido.

“Si tiene una visa válida en su pasaporte vencido, no la elimine de su pasaporte vencido. Puede usar su visa válida en su pasaporte vencido junto con un nuevo pasaporte válido para viajar e ingresar a los Estados Unidos”, se indica.