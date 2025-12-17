El Centro Despachantes de Aduana (CDA) informó que, conforme a lo establecido en el estatuto social y tras la culminación del proceso electoral, en el día de la fecha han asumido sus funciones las nuevas autoridades que integrarán la Comisión Directiva para el período 2025–2028.

La asunción se llevó a cabo en el marco de la continuidad institucional que caracteriza a la entidad. La nueva Comisión Directiva que inició formalmente sus funciones se encuentra definida de la siguiente manera:

Presidente: Rubén Pérez; vicepresidente, Graciela Naz; secretaria, Paola Iorio; prosecretaria, Corina Villa Cantones; tesorero, Dardo Martini; y protesorero, José Jofre.

Como vocales titulares asumieron Walter Gazek, Claudio Libonati, Ricardo El Ganame, Fernando Suárez, Esteban Aguirre, y Marina Ball.

Los cargos de vocales suplentes recayeron en Roberto Cribari, Elida Morrielo, Jorge Nasra, Anabel Pérez Bemporat, Eleonora Di Pietro, y Maximiliano Grunewald.

Revisores de cuenta titulares: Walter Duarte, Juan Ángel Ramírez, y Antonio Aranda.

Revisores de cuenta suplentes: Fabrixio Pedrosa y Pablo De Maio.

“El CDA agradece a todos los socios por su permanente acompañamiento y por contribuir a la vida institucional de la Institución, fortaleciendo una entidad plural, participativa y comprometida con el desarrollo del comercio exterior argentino”, señalaron desde la institución en un comunicado.