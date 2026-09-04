Las altas temperaturas pueden afectar especialmente a los perros, ya que su organismo no regula el calor de la misma manera que el de los humanos. Su principal mecanismo para reducir la temperatura es el jadeo, mientras que la sudoración a través de las almohadillas de las patas cumple un papel limitado.

Por este motivo, durante las olas de calor existen algunos recursos caseros que pueden ayudar a que las mascotas estén más cómodas. Uno de ellos consiste en colocar una botella con agua congelada cerca de su cama, siempre de manera segura y sin obligar al animal a mantener un contacto con el objeto.

¿Por qué recomiendan colocar una botella con agua congelada cerca de la cama de tu perro?

La botella congelada funciona como una fuente de frescura cerca del lugar donde perro descansa, lo que puede ayudar a hacer más cómodo y fresco el ambiente durante los días de mucho calor.

Se debe colocar cerca, pero no debajo de la cama ni directamente contra el cuerpo del animal. Se recomienda elegir una botella de plástico resistente, llenarla con agua, congelarla y envolverla en una toalla fina o funda de tela para prevenir el contacto directo del hielo con la piel.

Se debe colocar cerca, pero no debajo de la cama ni directamente contra el cuerpo del animal. Chat GPT / El Cronista USA

¿Qué otros cuidados deben tenerse con los perros durante las olas de calor?

Durante periodos en los que las temperaturas se mantienen elevadas los perros deben contar siempre con agua limpia y fresca, además de que los ambientes tienen que permanecer ventilados y ofrecer lugares con sombra.

Además, también se recomienda:

Evitar paseos y ejercicio intenso durante las horas más calurosas.

No permitir que caminen durante períodos prolongados sobre asfalto, cemento o baldosas calientes, ya que pueden sufrir quemaduras en las almohadillas.

Nunca dejar al perro dentro de un vehículo cerrado, incluso por pocos minutos.

Prestar especial atención a perros mayores, con sobrepeso, enfermedades previas o razas braquicéfalas, que pueden tener más dificultades para tolerar el calor.

El jadeo excesivo, la salivación abundante, las encías muy rojas, la debilidad, los vómitos, la desorientación o las dificultades para respirar pueden ser signos de sobrecalentamiento y requieren atención rápida.

¿Cuáles son los beneficios de colocar una botella con agua congelada cerca de la cama de tu perro?

El principal beneficio es que puede crear una zona fresca alrededor del espacio de descanso, permitiendo que el perro busque alivio cuando siente calor sin necesidad de permanecer continuamente sobre una superficie fría.

Se recomienda complementar con otras medidas y considerar la botella congelada como un complemento y no un tratamiento contra el golpe de calor.