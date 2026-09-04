Una simple botella de plástico llena de agua puede convertirse en una alternativa para iluminar ambientes oscuros durante el día, especialmente en viviendas que cuentan con pocas ventanas o una entrada limitada de luz natural.

Conocido como “lámpara de Moser”, el método consiste en insertar parte del recipiente transparente en el techo para aprovechar los rayos solares. El sistema que nació en Brasil, con el paso de los años se extendió a más de 30 países.

El origen de este truco: ¿Por qué este truco es utilizado en más de 30 países?

El método recibe su nombre de Alfredo Moser , un mecánico brasileño de Uberaba que desarrolló la idea a comienzos de los años 2000, en un contexto marcado por problemas en el suministro eléctrico en Brasil.

Su propuesta consistía en atravesar el techo con una botella de plástico transparente llena de agua, dejando la parte superior expuesta al sol. De esta manera , podía aprovechar la iluminación exterior para llevar claridad a espacios interiores que permanecían oscuros durante el día.

La iniciativa adquirió una dimensión internacional a partir de 2011 , cuando la organización MyShelter Foundation impulsó en Filipinas el programa Liter of Light, que tomó este sistema como una tecnología económica y fácil de replicar.

Durante sus primeros 20 meses, el proyecto llegó a más de 150.000 hogares en Filipinas y a unas 350.000 viviendas repartidas en 15 países. Posteriormente, referencias de UNESCO registraron la expansión de la iniciativa a más de 30 países.

Su expansión se explica principalmente por:

El uso de materiales económicos y fáciles de conseguir .

La posibilidad de reutilizar botellas de plástico.

Su instalación en viviendas con escasa iluminación natural.

El hecho de que no necesita electricidad durante el día .

La posibilidad de que las propias comunidades aprendan a construir e instalar el sistema.

Durante sus primeros 20 meses, el proyecto llegó a más de 150.000 hogares en Filipinas y a unas 350.000 viviendas repartidas en 15 países. Posteriormente, referencias de UNESCO registraron la expansión de la iniciativa a más de 30 países. Chat GPT / El cronista usa

¿Para qué sirve colocar una botella de plástico con agua en el techo?

La botella funciona como una especie de lámpara solar para interiores. Cuando los rayos del sol alcanzan la parte del recipiente que sobresale del techo, atraviesan el plástico y el agua.

El líquido permite refractar y dispersar la luz hacia diferentes direcciones, haciendo que la claridad se distribuya dentro de la habitación en lugar de concentrarse únicamente en un punto.

Por este motivo, el método resulta especialmente útil en habitaciones con techos opacos, pocas ventanas o escasas entradas de luz natural.

¿Cómo hacerlo correctamente?

El principio del sistema es sencillo: se utiliza una botella PET transparente llena de agua que se introduce parcialmente a través de una abertura realizada en el techo, dejando una parte en el exterior para recibir directamente la luz solar.

Algunas versiones incorporan además una pequeña cantidad de lavandina o cloro en el agua para retrasar la aparición de algas y conservar la transparencia del líquido durante más tiempo.

No es recomendable simplemente perforar cualquier techo y colocar una botella.

Para que el sistema sea seguro se debe: