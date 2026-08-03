El tiempo en España durante este lunes, 3 de agosto de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas gozarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este lunes 3 de agosto

El clima en España se verá afectado por un frente que provocará cielos nubosos en la mitad norte y más despejados en el sur. Habrá precipitaciones en Galicia y chubascos en el nordeste, con posibilidad de tormentas y granizo en áreas específicas. Los archipiélagos estarán mayormente despejados.

Las temperaturas máximas descenderán en la Península, con pocos cambios en los archipiélagos. Se esperan noches tropicales en el sureste y Baleares. Habrá viento fuerte en Canarias, moderado en el sur peninsular y flojo en el resto, intensificándose por la tarde, predominando la componente oeste.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este lunes?

Cielos nubosos en Madrid con claros por la tarde, temperaturas entre 17 y 34 grados y posibilidad de chubascos en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos con posibilidad de lloviznas en el extremo occidental. Temperaturas entre 17 y 39 grados, con un ligero descenso en la mayoría de la región. Vientos flojos a moderados del oeste, más intensos en el litoral mediterráneo y el Estrecho.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña se presentará con cielo poco nuboso y algunas nubes bajas en el litoral por la mañana, aumentando la nubosidad por la tarde. Se esperan chubascos y tormentas en el Pirineo, con posibilidad de lluvias fuertes en el Pirineo occidental. Las temperaturas oscilarán entre 17 y 36 grados, con un ligero descenso en las máximas. El viento será flojo, con predominancia del sur al mediodía.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se caracterizará por un cielo poco nuboso que irá aumentando a intervalos nubosos a medida que avance el día, con probabilidad de chubascos y tormentas en el Pirineo y Bajo Aragón. Las temperaturas mínimas se mantendrán en 17 grados, mientras que las máximas descenderán alcanzando hasta 37 grados en la depresión del Ebro. El viento será flojo con dirección variable, intensificándose en algunas áreas durante la tarde.

El clima en Asturias se presentará con cielos nubosos y cubiertos durante la mañana y la tarde, brumas matinales en el interior y probabilidad de lluvias débiles y chubascos, especialmente en la Cordillera. Las temperaturas oscilarán entre los 18 y 30 grados, con mínimas sin cambios o en ligero ascenso y máximas en descenso en ciertas áreas. El viento será flojo con intervalos moderados en el litoral.

Cómo estará el clima en España este miércoles 4 de febrero (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso con brumas matinales, aumentando por la tarde a muy nuboso de nubes medias y altas. Temperaturas sin cambios o en ligero descenso (máx. 34 °C, mín. 20 °C) y noche tropical o tórrida, con viento flojo del sur y brisas costeras.

Poco nuboso o despejado, con calima en altura. Se esperan temperaturas con pocos cambios, alcanzando máximas de 33 °C y mínimas de 22 °C. En amplias zonas del interior, se superarán los 35 °C, especialmente en las orientadas al sur y oeste de las islas montañosas. El viento del nordeste será moderado, con intervalos fuertes en el sudeste y noroeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

En la Comunidad Valenciana habrá intervalos nubosos con claros al final del día, mínimas sin cambios, máximas en descenso en el interior y norte de Alicante, con pocos cambios en el resto y viento flojo variable con componente sur y este en las horas centrales.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará nuboso, excepto en el cuadrante suroccidental donde habrá cielos poco nubosos, con probabilidad de precipitaciones débiles en montaña y el tercio oriental y chubascos posibles en el extremo norte. Las temperaturas oscilarán entre mínimas de 13 grados y máximas de 33 grados, con ligero a moderado descenso en las máximas, además de un viento del oeste y suroeste, con tendencia hacia el norte en las cotas altas.

Cielos nubosos por la mañana con claros por la tarde, quedando poco nuboso al final del día. En las sierras del norte de Guadalajara, se podría registrar algún chubasco disperso. Temperaturas mínimas en descenso, alcanzando los 12 grados en algunas áreas y máximas que llegarán hasta los 36 grados en el corredor de Almansa. Vientos flojos de oeste y suroeste, con intervalos moderados en horas centrales.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos y vientos de poniente moderados, con intervalos fuertes por la tarde; temperaturas sin cambios o en ligero descenso, máxima 34 °C y mínima 22 °C.

En Melilla, cielos poco nubosos o despejados, vientos moderados de poniente y temperaturas con mínimas en ascenso (27 °C) y máximas en descenso (34 °C).

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

El clima será nuboso con brumas matinales y vespertinas, con posibilidad de lluvias débiles y alguna tormenta ocasional; temperaturas entre 16 y 30 grados y viento flojo variable. Por otro lado, el clima en Navarra será nuboso, con probables lluvias y tormentas por la tarde y temperaturas entre 15 y 31 grados.

El clima en La Rioja será nuboso, con temperaturas que oscilarán entre 17 y 34 grados y probabilidad de débiles precipitaciones al final del día.