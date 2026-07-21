El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México confirmó la llegada de una “tormenta negra” a partir del miércoles 22 de julio con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur mexicano.

El organismo gubernamental mantiene las alertas vigentes para toda la población ante el regreso de las lluvias en distintas regiones del país, que podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo.

El Servicio Meteorológico confirmó la llegada de una tormenta negra

El SMN de México confirmó que a partir del miércoles 22 de julio, el monzón mexicano en el noroeste del país, canales de baja presión en el interior del territorio nacional, aunados a circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera y divergencia en altura, mantendrán la probabilidad de lluvias fuertes en distintas regiones del país.

El pronóstico del tiempo para el miércoles 22 de julio. (Foto: SMN) SMN de México

Las precipitaciones podrían estar acompañadas con descargas eléctricas en gran parte de la República Mexicana, con posible caída de granizo en estados del noroeste, occidente y centro de México.

En este contexto, una nueva onda tropical (núm. 20) se desplazará sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, durante el miércoles y jueves, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

El viernes, dicha onda tropical será absorbida por una zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico en las costas del Pacífico Sur Mexicano.

¿Cuáles son los estados con pronóstico de lluvias a partir del miércoles?

A partir del miércoles, los sistemas meteorológicos anteriormente mencionados, provocarán los siguientes efectos:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco (oeste y sur), Colima, Michoacán (costa) y Guerrero (suroeste).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este), Chihuahua (oeste y suroeste), Durango (oeste y suroeste), Sinaloa (este y sur), Nayarit (norte), Estado de México (suroeste) y Chiapas (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Ciudad de México, Morelos, Oaxaca, Veracruz, Campeche, Yucatán y Quintana Roo

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Tabasco.

Además, se prevé un incremento de las temperaturas sobre la mayor parte del territorio mexicano, persistiendo el ambiente muy caluroso a extremadamente caluroso en Baja California y Sonora.

En este contexto, el SMN advierte por el inicio de una onda de calor en zonas de Baja California (noreste y centro), Baja California Sur (centro y sur), Sonora y Sinaloa (norte).