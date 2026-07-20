Esta medida persigue el propósito de fortalecer la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero posea un respaldo completo en los sistemas digitales.

Las autoridades migratorias y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México enfatizaron la relevancia de mantener actualizado el pasaporte y los datos biométricos relacionados con el documento. Afirmaron que los ciudadanos mexicanos, así como los extranjeros con residencia en el país que no hayan renovado su documentación se enfrentarían a restricciones para ingresar o salir del territorio nacional.

Esta medida persigue el propósito de fortalecer la seguridad en las fronteras y asegurar que la identidad de cada viajero posea un respaldo completo en los sistemas digitales contemporáneos. No se trata únicamente de la fecha de caducidad, sino del avance hacia el nuevo modelo de pasaporte electrónico que se ha establecido como el estándar oficial.

El país inicia una transformación histórica en su documento de viaje más importante. ChatGPT - creada con IA

¿Qué personas corren el riesgo de ser retenidas?

Es esencial comprender que las aerolíneas tienen la obligación de negar el abordaje a aquellos pasajeros que fallen en cumplir con estos estándares de seguridad, previniendo de esta forma sanciones administrativas de índole internacional.

La restricción no es generalizada, pero afecta de manera directa a un grupo específico de personas. Según los lineamientos recientes, los viajeros que no podrán transitar son aquellos que:

Posean un pasaporte con daños visibles o sin hojas.

No hayan realizado la actualización de sus huellas dactilares y escaneo de iris (biométricos) en las oficinas de la SRE.

Cuenten con un documento cuya vigencia sea menor a seis meses al momento de intentar cruzar la frontera.

Revisa tu pasaporte para evitar contratiempos en el aeropuerto

Para evitar ser parte de la estadística de pasajeros que quedan varados en el aeropuerto, se aconseja revisar el estado físico y legal del pasaporte con un mínimo de tres meses de antelación a cualquier desplazamiento. Si su documento fue emitido hace varios años y no presenta el chip electrónico visible en la portada, resulta necesario agendar una cita.

El proceso de renovación requiere la validación de la CURP certificada y el pago de los derechos correspondientes, los cuales varían según la vigencia solicitada (3, 6 o 10 años). Recuerde que sin la validación biométrica actualizada, los sistemas de control automatizado en aeropuertos tales como el AICM o el de Cancún no permitirán su acceso, obligándolo a someterse a una revisión manual que podría resultar en la pérdida de su vuelo.