México empezó la semana con una ola calor y la aproximación de un ciclón histórico a las costas del país que podría traer lluvias, tormentas eléctricas y posible caída de granizo. Las condiciones meteorológicas podrían agravarse por lo que se aconseja tomar nota de todas las advertencias al respecto.

Según la alerta del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), durante el transcurso de las próximas 48 horas se registrarán intensas precipitaciones y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 70 km/h.

Se aproxima el ciclón Genevieve y hay alerta por fuertes lluvias

El SMN publicó en su informe oficial del clima que un fuerte temporal se extenderá durante el último lunes de julio y las 48 horas siguientes.

El SMN confirmó el avance del huracán Genevieve y fuertes precipitaciones en distintas partes del territorio. (Foto: SMN de México) SMN de México

Durante el período del pronóstico, el monzón mexicano en el noroeste del país aunado a divergencia en altura, ocasionará chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte de la República Mexicana, con lluvias puntuales intensas en zonas de Sonora.

Al mismo tiempo, circulaciones ciclónicas y vaguadas en niveles medios y altos de la atmósfera, además de canales de baja presión sobre el interior del país, en interacción con la onda tropical núm. 21, que se desplazará sobre el sur del territorio nacional, ocasionarán chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes acompañadas con descargas eléctricas en estados del oriente, sur y sureste del territorio nacional, incluida la península de Yucatán.

A su vez, los desprendimientos nubosos del ciclón tropical Genevieve en el océano Pacífico, reforzarán la probabilidad de lluvias en Baja California Sur .

Por otra parte, se espera viento de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h en el estado de Chihuahua, y de componente sur en Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

En este contexto, el SMN emitió algunas advertencias al respecto:

Las lluvias fuertes, muy fuertes e intensas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas.

Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Cómo seguirá el clima en México

A partir del martes, dos nuevas ondas tropicales se aproximarán y se desplazarán sobre la península de Yucatán y el sureste mexicano, reforzando la probabilidad de lluvias en dichas regiones.

En este contexto, un anticiclón en niveles medios de la atmósfera, mantendrá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, norte y noreste del territorio mexicano, así como el ambiente extremadamente caluroso en Baja California y Sonora.