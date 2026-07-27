Confirmado | Este martes 28 y miércoles 29 de julio cerrarán los bancos en Perú: qué servicios estarán afectados por las Fiestas Patrias.

Perú entra en su tramo de mayor actividad festiva del año y eso trae cambios directos en la atención bancaria. Entre el 23 y el 29 de julio se acumulan tres fechas no laborables que modifican, de forma escalonada, el funcionamiento de las entidades financieras del país.

La primera pausa llegó el miércoles 23 de julio, por el Día de la Fuerza Aérea del Perú, feriado nacional que dejó a las agencias sin atención presencial mientras las plataformas digitales, los cajeros automáticos y las apps de homebanking siguieron operativos con normalidad .

Las Fiestas Patrias son, junto con la Navidad, una de las dos fechas de mayor movimiento comercial y bancario del año en Perú.

El 28 de julio se conmemora la proclamación de la independencia de 1821, mientras que el 29 está dedicado a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Para quienes tienen familiares en Perú o realizan operaciones con ese país, conocer estos cortes evita demoras en giros y pagos programados.

Qué pasa el 28 y el 29 de julio

El centro de las Fiestas Patrias peruanas, que conmemoran la independencia del país, cae este martes 28 y miércoles 29 de julio. Al tratarse de dos feriados nacionales consecutivos, todas las entidades bancarias suspenderán la atención presencial en sus sucursales, incluidas las oficinas del Banco de la Nación.

Confirmado | Este martes 28 y miércoles 29 de julio cerrarán los bancos en Perú: qué servicios estarán afectados por las Fiestas Patrias.

Quienes necesiten realizar trámites por ventanilla, como depósitos en efectivo o gestiones que no admiten canales digitales, deberán organizarse antes o después de esas dos fechas.

Miércoles 23 de julio : feriado nacional, sin atención presencial.

Lunes 27 de julio : día no laborable, con esquema mixto entre bancos.

Martes 28 y miércoles 29 de julio: feriados nacionales, cierre total de sucursales.

Un día intermedio con reglas distintas

El lunes 27 de julio no es un feriado propiamente dicho, sino un día no laborable pensado para armar un fin de semana largo previo a las Fiestas Patrias. Ese matiz cambia el comportamiento de cada banco.

Entidades privadas como el BCP, BBVA, Interbank y Scotiabank mantendrán sus operaciones habituales ese lunes. El Banco de la Nación, en cambio, aplicará una atención restringida y no funcionará con normalidad para el público general.

Durante los tres días de pausa, la recomendación de las propias entidades es la misma: resolver pagos, transferencias y consultas a través de la banca digital , que no se ve afectada por ninguno de los feriados. Las agencias retomarán su horario habitual recién el jueves 30 de julio.

Además del sistema bancario, los feriados de fin de julio también impactan en supermercados, oficinas públicas y transporte interprovincial, con horarios reducidos o directamente sin atención en varios rubros.

Por eso, tanto los residentes como quienes viajan a Perú en esas fechas suelen organizar sus trámites con algunos días de anticipación, para no depender exclusivamente de los canales presenciales durante el feriado largo.