Por la desvalorización del peso colombiano, muchas personas optan salvaguardar sus capital con dólares para no perder contra la inflación. Para ello, es necesario conocer el precio de la moneda y las alteraciones que ha tenido en el mercado para saber cuándo es un buen momento para comprar.

Este martes, 11 de agosto de 2026 , la cotización del dólar en los principales bancos de Colombia es de 3.137,98 pesos colombianos.

En el mercado del Dólar, la cotización retrocedió: -2.17% en la última semana y -15.98% en el último año, consolidando una tendencia bajista.

El precio del día.

La variación que tuvo el dólar en la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 6.12%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 13.74%.

En la última sesión, la cotización del Dólar bajó frente al peso colombiano.

En los últimos 10 días, el Dólar comenzó con dos subidas, alternó con retrocesos, encadenó cuatro caídas, tuvo un breve rebote y cerró nuevamente a la baja, sin jornadas planas y con balance negativo.

La cotización del Dólar hoy muestra una tendencia positiva. Esto sugiere un incremento en la confianza del mercado, lo que podría influir en futuras decisiones económicas.

¿Dónde vender o comprar dólares en Colombia?

Los ciudadanos que quieran adquirir o liquidar dólares en el país cuentan con diversas opciones. Estas son las siguientes:

_ Entidades bancarias: una de las opciones más confiables y habituales son las entidades bancarias, aunque es esencial tener en cuenta que pueden imponer recargos extra por este servicio.

_ Casas de cambio

_ Entidades financieras autorizadas por la Superintendencia Bancaria de Colombia, como Western Union.

Recomendaciones para comprar y vender dólares en Colombia

Compra dólares solo en bancos o casas de cambio autorizadas por la Superfinanciera; compara la tasa con la TRM y revisa comisiones. Paga con medios electrónicos y guarda los comprobantes.

Para vender, evita la calle y usa entidades o plataformas reguladas con buena reputación. Verifica el tipo de cambio antes de aceptar y lleva tu documento; nunca entregues efectivo sin confirmar la operación.