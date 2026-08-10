Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento.

La Agencia Estatal de Meteorología de España (Aemet) prevé para este lunes temperaturas significativamente elevadas en Baleares, Andalucía, meseta sur y nordeste peninsular, además de chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes en la Comunidad Valenciana y sur de la Ibérica, el sudeste y Navarra.

Se prevé una situación de estabilidad en la mayor parte del país, con pocas nubes o despejado, pero en Galicia, área cantábrica, alto Ebro y litorales mediterráneos predominarán los cielos nubosos o cubiertos con una tendencia a abrirse cada vez más claros.

Por la tarde se formará nubosidad de evolución en el tercio oriental y montañas del norte. Se prevén chubascos y tormentas con probabilidad de ser fuertes -sin descartarlos localmente muy fuertes, con granizo y rachas de viento muy fuertes- en el sur de la Ibérica, la Comunidad Valenciana, el sudeste y Navarra. Menor probabilidad, en el Pirineo oscense y zonas aledañas.

¿Cómo estará la temperatura en España?

Se esperan temperaturas máximas en ascenso en el extremo noroeste peninsular y Alborán, con descensos en la mitad este y en general con pocos cambios en el resto.

Se mantendrán por encima de 35 grados en amplias zonas de la mitad sur y del cuadrante nordeste peninsular, así como en Baleares y localmente en la meseta norte, pudiendo rebasar los 40 en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en la mitad oeste peninsular, Cantábrico oriental y alto Ebro, permaneciendo con pocos cambios en el resto.

Seguirán las noches tropicales, sin bajar de 20 grados, en amplias zonas de la mitad sureste peninsular y en las islas, quedando localmente por encima de 25 grados en el litoral mediterráneo.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. (Fuente: Shutterstock).

¿Cuáles son las zonas afectadas por la tormenta?

Lluvias más intensas

Aragón: chubascos muy fuertes o localmente torrenciales en el este de Teruel. También pueden ser fuertes en el extremo noroeste y oeste de Teruel. Tormentas, granizo y rachas muy fuertes. Posibilidad de granizo muy grande en el este de Teruel.

Comunidad Valenciana: chubascos y tormentas, localmente muy fuertes en el interior de Castellón y Valencia y en el litoral sur de Valencia. Riesgo de precipitaciones torrenciales y granizo muy grande.

Navarra: chubascos con tormentas por la tarde, localmente fuertes y con granizo, especialmente en la mitad oriental. Rachas muy fuertes.

La Rioja: probabilidad de chubascos con tormentas localmente fuertes y con granizo, principalmente en la Ribera.

Castilla-La Mancha: chubascos y tormentas probables en Albacete, con posible granizo y rachas muy fuertes. También pueden producirse en la Serranía de Cuenca y las Parameras de Molina.

Región de Murcia: chubascos y tormentas por la tarde en el interior, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes.

Andalucía: chubascos y tormentas por la tarde en las sierras del interior oriental, con posibilidad de granizo y rachas muy fuertes.

Se aproxima el diluvio del año: 48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Lluvias débiles o chubascos aislados

País Vasco: precipitaciones débiles y algún chubasco aislado, excepto en el interior occidental.

Asturias: posibilidad de precipitación débil por la tarde en la cordillera.

Cantabria: posibilidad de precipitación débil por la tarde en zonas elevadas del interior.

Galicia: no se descarta alguna lluvia débil o llovizna dispersa en el litoral.

Cataluña: probabilidad de chubascos y tormentas dispersos por la tarde en el Pirineo de Lleida y el sur de Tarragona; también pueden aparecer en la mitad occidental.

Islas Baleares: no se descarta algún chubasco ocasional con tormenta en las Pitiusas por la tarde o noche.

Canarias: posibles lloviznas dispersas durante la noche en el norte de las islas montañosas y en el norte y oeste de las islas más orientales.

¿Cómo estará el clima en las demás comunidades?