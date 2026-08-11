En esta noticia Los últimos movimientos de Grupo Corven

Grupo Corven acelera su expansión en energía. A través de Coral Energía, invertirá u$s 5,4 millones para desarrollar una microrred híbrida en Paso de Indios, Chubut.

El proyecto marcará el desembarco de la compañía en la Patagonia y sumará una nueva provincia a una cartera que ya incluye desarrollos en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Corrientes, San Juan y Santiago del Estero.

La obra contempla una planta solar fotovoltaica de 3 MW, un sistema de almacenamiento en baterías de 5 MW y un generador diésel de 1 MVA, que respaldará el suministro cuando sea necesario.

Según informó la compañía, el nuevo esquema reducirá alrededor de 80% el consumo de combustible respecto del actual, además de bajar los costos operativos y las emisiones vinculadas al abastecimiento eléctrico de Paso de Indios.

La localidad depende hoy de generación térmica para cubrir su demanda de energía. Con este desarrollo, parte de ese consumo será reemplazado por generación solar, mientras que las baterías permitirán almacenar la electricidad producida para utilizarla cuando la demanda lo requiera.

La empresa explicó que este tipo de soluciones puede aplicarse en otras localidades que, por su ubicación o escala, todavía dependen de grupos electrógenos para garantizar el suministro.

Los últimos movimientos de Grupo Corven

Fundado en 1969 en Venado Tuerto por José Ismael Iraola y hoy presidido por Leandro Iraola, Grupo Corven nació como fabricante de amortiguadores.

Con el tiempo incorporó autopartes, motos, neumáticos y la representación en la Argentina de marcas como Chery, Foton, Bajaj, Kawasaki, Kymco y Triumph.

Desde 2016 también opera a través de Coral Energía, la empresa con la que desarrolla proyectos de generación renovable y almacenamiento.

En septiembre de 2025, la compañía fue una de las principales adjudicatarias de la licitación nacional AlMA-GBA, impulsada para incorporar sistemas de almacenamiento en el Área Metropolitana de Buenos Aires. Allí obtuvo dos sistemas BESS de 50 MW cada uno, que demandarán una inversión cercana a u$s 90 millones y estarán destinados a mejorar el abastecimiento en uno de los puntos de mayor demanda del país.

Ese mismo mes inauguró la mayor planta solar de autoconsumo de Santa Fe. Ubicada en la fábrica de amortiguadores que Corven tiene en Venado Tuerto, la instalación requirió una inversión de u$s 1,1 millones, cuenta con más de 1180 paneles solares y cubre alrededor del 40% del consumo eléctrico de la planta. El excedente se inyecta a la red pública.

Este año, la empresa obtuvo un financiamiento por u$s 12,25 millones para construir cuatro parques solares en Córdoba. Las obras estarán ubicadas en San Francisco, San Francisco del Chañar, Villa María y Cruz del Eje, demandarán una inversión total de u$s 19 millones y aportarán 20 MW al sistema eléctrico provincial.

La operación se sumó al crédito por u$s 60 millones que había obtenido anteriormente para financiar parques solares de gran escala. Además, avanza con siete parques solares dentro del programa RenMDI, que en conjunto superan los 90 MW.

Con esas obras en marcha, la empresa apunta a alcanzar 800 MW hacia 2028.