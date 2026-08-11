Se viene un diluvio histórico con tormentas por 96 horas: intensas lluvias y ráfagas de viento de más 70 kilómetros por hora.

El centro de Estados Unidos se prepara para varias jornadas movidas. El Centro de Predicción de Tormentas (SPC) de la NOAA pronostica tormentas severas con granizo, lluvias intensas y ráfagas de viento fuertes entre el martes y el miércoles, en una amplia franja que abarca desde el Valle del Ohio hasta las Grandes Llanuras.

Se viene el tormentón de agosto

El sistema traerá tormentas severas capaces de descargar granizo, lluvias fuertes y ráfagas de viento potencialmente dañinas. Las amenazas principales identificadas por los meteorólogos son el granizo y las ráfagas de viento, que en las tormentas más intensas pueden alcanzar niveles severos.

El escenario reúne los ingredientes clásicos de las tormentas fuertes: una gran cantidad de energía disponible en la atmósfera y marcados gradientes de temperatura en altura, impulsados por perturbaciones en los niveles medios de la atmósfera. La combinación favorece el desarrollo de celdas capaces de volverse severas.

Se viene el tormentón de agosto: tormentas con granizo, fuertes lluvias y ráfagas de viento en el centro de EE.UU. Fuente: Shutterstock.

48 horas de tormentas con granizo y fuertes lluvias con ráfagas de viento de 90 km/h

Para dimensionar el nivel de peligro, conviene conocer el criterio oficial. La NOAA y el SPC consideran que una tormenta es severa cuando produce al menos uno de estos tres fenómenos:

Granizo de 2,5 centímetros (1 pulgada) de diámetro o más

Ráfagas de viento de 93 km/h (58 mph) o más

Un tornado

Durante este martes y miércoles, las amenazas previstas son el granizo y las ráfagas de viento, que pueden alcanzar o superar ese umbral de 93 km/h en las tormentas más fuertes.

¿Cuáles son las zonas más afectadas por la tormenta?

El área de riesgo se extiende por el centro y centro-este del país, con dos focos principales:

Valle del Ohio y Apalaches centrales: las tormentas con ráfagas de viento severas son la amenaza principal en esta franja más oriental.

Grandes Llanuras (oeste de Nebraska y suroeste de Dakota del Sur): aquí el eje de inestabilidad favorece tormentas dispersas por la tarde, con granizo y aquí el eje de inestabilidad favorece tormentas dispersas por la tarde, con granizo y ráfagas fuertes como riesgos destacados.

De forma más aislada, también podrían darse ráfagas y granizo desde las Llanuras centrales y del norte hacia el Medio Oeste, lo que amplía el área bajo vigilancia.