Llega el tormentón de agosto: 48 horas de lluvias intensas y vientos de hasta 70 km/h

Sismo en Colombia: confirman al menos 132 muertos, edificios derrumbados “con personas atrapadas” y vuelos suspendidos en 7 aeropuertos

En esta noticia ¿Cuáles serán las zonas más afectadas el martes 11 de agosto?

El inicio de la semana estará acompañado por un fuerte deterioro de las condiciones meteorológicas en buena parte de Colombia. Para este martes 11 de agosto se esperan tormentas eléctricas, lluvias persistentes y vientos de hasta 70 kilómetros por hora en distintas zonas del territorio nacional.

Las precipitaciones más intensas se concentrarán en la región Pacífica, la Amazonía, sectores de la región Andina y algunos puntos del Caribe, donde el avance de la nubosidad favorecerá la formación de tormentas durante gran parte de la jornada.

¿Cuáles serán las zonas más afectadas el martes 11 de agosto?

Según el pronóstico, ciudades como Nuquí, Cali, Bucaramanga, Mitú, Puerto Inírida, Arauca y Cartagena podrían registrar lluvias acompañadas de descargas eléctricas.

En Bogotá se espera una jornada más fresca, con temperaturas que oscilarán entre los 9 y los 19 grados y posibilidad de precipitaciones aisladas, especialmente durante la tarde y la noche.

Por su parte, el Caribe colombiano mantendrá temperaturas elevadas, con máximas de hasta 34 y 35 grados en Cartagena y Caucasia, aunque también se prevén tormentas dispersas.

¿Cómo seguirá el clima durante la semana?

La inestabilidad continuará entre el miércoles y el jueves, con lluvias frecuentes en el Pacífico y el occidente del país, además de tormentas aisladas en la Amazonía y la Orinoquía.

Para la segunda mitad de la semana, las precipitaciones podrían extenderse hacia el centro del territorio nacional, mientras que las ráfagas de viento comenzarían a disminuir gradualmente.

Las autoridades recomiendan seguir los reportes oficiales y extremar las precauciones ante posibles inundaciones, crecientes repentinas y deslizamientos de tierra.

Llega el tormentón de agosto: 48 horas de lluvias intensas y vientos de hasta 70 km/h EFE

Detalle sobre el martes 11 de agosto: