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Las condiciones meteorológicas continuarán complicadas en gran parte de Estados Unidos por la llegada de una fuerte tormenta con granizo.

Las lluvias intensas se prolongarán a lo largo de 48 horas y se emitió una alerta roja por la posibilidad de inundaciones, suspensión de actividades al aire libre y fuerte actividad eléctrica.

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Cómo estará el clima durante el temporal

De acuerdo con lo señalado por especialistas de AccuWeather, el sistema de tormentas persistirá esta semana en doce estados, franja que abarca desde Texas hasta Wisconsin.

Las ráfagas de viento serán de al menos 58 mph o 93,3 kilómetros por hora, aunque a los riesgos también se suman

  • Granizo de gran tamaño
  • Lluvias torrenciales
  • Inundaciones localizadas

No obstante, se explica que, si bien estas lluvias despiertan alertas por fenómenos severos, también podrán ser beneficiosas para los cultivos locales.

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Miércoles y jueves: alerta por clima severo causado por nuevas tormentas

El pronóstico extendido del clima señala que durante el jueves las tormentas seguirán un patrón similar sobre las Grandes Llanuras y el Medio Oeste, con nuevos sistemas capaces de producir

  • Vientos intensos
  • Granizo
  • Lluvias abundantes
  • Inundaciones repentinas

Para estos días se espera actividad eléctrica y también se intensificará el riesgo de inundaciones para las Dakotas, Nebraska, Iowa y Minnesota.