Se aproxima el diluvio histórico con 48 horas de tormentas con fuertes lluvias y ráfagas de viento.

Una tormenta negra impactará diversas regiones de México durante los próximos días, generando un escenario de lluvias intensas, tormentas eléctricas, fuertes rachas de viento, posible caída de granizo y un descenso considerable de las temperaturas . Así lo informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), en último pronóstico oficial.

Para este miércoles, el organismo explicó que la combinación de circulaciones ciclónicas en niveles medios y altos de la atmósfera sobre el norte, noreste y oriente del país, junto con canales de baja presión, condiciones de inestabilidad atmosférica y el avance de la onda tropical número 16, favorecerá el desarrollo de este fenómeno.

X

Como resultado, se pronostican lluvias intensas en regiones de Veracruz, Tlaxcala, Puebla, Hidalgo y Nayarit, además de chubascos y precipitaciones de fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, principalmente en estados del noreste, oriente y centro del país, incluido el Valle de México.

¿Cómo estará el clima en la semana?

Para el jueves, el SMN prevé que las circulaciones ciclónicas, una vaguada en niveles medios y altos, canales de baja presión, la onda tropical 16 y la inestabilidad atmosférica mantendrán condiciones favorables para lluvias con tormentas eléctricas en gran parte del país, incluida la península de Yucatán y el Valle de México. Ese día, las precipitaciones más intensas se concentrarán en:

Tamaulipas

San Luis Potosí

Veracruz

De cara al viernes, persistirá el ambiente de caluroso a muy caluroso sobre el norte del territorio nacional y el litoral del Pacífico debido a una circulación anticiclónica. Asimismo, la onda de calor continuará en Baja California Sur, Sonora y Sinaloa, mientras que comenzará a extenderse hacia la costa de Michoacán y el sur de Oaxaca.

¿Cómo estará el clima el fin de semana?

El pronóstico del SMN indica que el sábado 11 y el domingo 12 de julio continuarán las condiciones de inestabilidad, con una probabilidad de lluvia del 90% durante ambos días.

Para el sábado se esperan precipitaciones acumuladas de 7.9 milímetros, con una temperatura máxima de 24°C y una mínima de 13°C, además de vientos de entre 6 y 30 km/h.

En tanto, el domingo también se prevén tormentas, con un acumulado estimado de 7.8 milímetros, una temperatura máxima de 24°C, mínima de 14°C y rachas de viento que oscilarán entre 5 y 26 km/h.

Se recomienda tomar precauciones ante la posibilidad de lluvias acompañadas de actividad eléctrica y planificar las actividades al aire libre considerando estas condiciones meteorológicas.