El tiempo en España durante este jueves, 9 de julio de 2026 presentará una gran diversidad, con variaciones marcados entre las distintas regiones. Mientras algunas zonas experimentarán de temperaturas moderadas y radiantes, otras se podrían ver afectadas por precipitaciones.

Por ese motivo, conoce cómo estará el clima desde Madrid, Barcelona, Valencia, Cataluña, Zaragoza hasta Castilla-La Mancha y Extremadura, según la predicción de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).

Pronóstico del tiempo para España para este jueves 9 de julio

El clima en España se caracterizará por el último día de la ola de calor, con altas temperaturas continuando en el tercio este. Se presentará inestabilidad en el interior y noreste, donde se desarrollarán chubascos y tormentas, especialmente en el sistema Ibérico y Pirineos.

En el resto de la Península y Baleares, predominará la estabilidad con cielos despejados, excepto en el Cantábrico, donde habrá nubes bajas. En Canarias, se prevén cielos nubosos en el norte y poco nubosos en el sur, con temperaturas variando notablemente en algunas áreas.

Pronóstico del tiempo para España (foto: Pixabay).

Tiempo en Madrid: ¿cómo estará el clima este jueves?

Cielo poco nuboso con intervalos de nubosidad, temperaturas que alcanzarán hasta 39 grados y mínimas en el sur de 20 grados, con posibilidad de tormentas secas aisladas en la Sierra.

El pronóstico del tiempo para Andalucía

Cielos poco nubosos o despejados con nubes bajas matinales en la vertiente atlántica. Temperaturas sin cambios en el litoral mediterráneo y en descenso en el resto, destacando un notable descenso en Cádiz. Vientos flojos a moderados de componente oeste, con poniente fuerte en el Estrecho a partir del mediodía. Temperatura máxima de 41 grados y mínima de 18 grados.

El pronóstico del tiempo para Cataluña

El clima en Cataluña estará mayormente despejado, con algunas nubes altas por la tarde en el oeste y posibilidad de chubascos con tormenta en el Pirineo. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 42 grados, con ligeros cambios en el litoral y el prelitoral. El viento será flojo, predominando del sur y sureste por la tarde.

La predicción del tiempo para Aragón y Asturias

El clima en Aragón se presentará con cielo poco nuboso y la posibilidad de nubes altas por la tarde, además de chubascos y tormentas en la mitad sur y el Pirineo. Se prevén temperaturas elevadas, alcanzando hasta 42 grados, mientras que la mínima será de 18 grados. Habrá rachas de viento muy fuertes en el noroeste y en el Bajo Aragón, con viento flojo variable, que se tornará a sureste moderado por la tarde.

El clima en Asturias será nuboso en la mitad norte, con brumas y nieblas al amanecer y al anochecer y algunas posibilidades de chubascos en el suroeste por la tarde. Las temperaturas oscilarán entre 16 y 31 grados, con un ligero ascenso esperado y vientos flojos variables.

Cómo estará el clima en España este sábado (foto: Pexels).

El pronóstico del tiempo para Baleares y Canarias

Cielo poco nuboso o despejado, calor en ascenso con mínimas de 20-27 °C y máximas de 40-41 °C en el interior de Mallorca y norte de Ibiza; viento flojo del sur y brisas débiles en Mallorca y Menorca.

En general, se presentará un día despejado, con intervalos de nubes bajas a primeras y últimas horas en algunas áreas del norte y litorales del oeste de Lanzarote y Fuerteventura. La temperatura máxima alcanzará los 29 °C, mientras que la mínima será de 21 °C, con un ligero descenso en las costas. El viento del norte será moderado, con intervalos fuertes en las vertientes este y oeste.

El pronóstico del tiempo para Galicia y la Comunidad Valenciana

Cielo poco nuboso con máximas de 42 grados y probables chubascos en el interior norte de Castellón.

¿Cómo estará el clima en Castilla y León y Castilla-La Mancha?

El clima en Castilla y León se presentará poco nuboso, con intervalos de nubes altas y la posibilidad de tormentas por la tarde, especialmente en el norte y noroeste, donde pueden ocurrir chubascos ocasionales; las temperaturas oscilarán entre los 14 y 39 grados, con un ligero ascenso en amplias zonas y viento variable, flojo a moderado, pudiendo haber rachas fuertes en zonas de tormenta.

El clima se presentará con cielo poco nuboso por la mañana, aumentando la nubosidad alta y de evolución en áreas de sierra, con posibles tormentas secas en el Sistema Ibérico. Las temperaturas mínimas oscilarán en ligero ascenso, mientras que las máximas descenderán ligeramente, alcanzando hasta 40 grados en Albacete y el Valle del Tajo. El viento será flojo del suroeste en la mitad oeste y del sur en la este, arreciando por la tarde con posibilidad de rachas fuertes. La temperatura mínima será de 15 grados.

El pronóstico del tiempo para Ceuta y Melilla

En Madrid, cielos poco nubosos o despejados con intervalos de nubes bajas y posibles brumas por la mañana, temperaturas entre 21 y 28 °C y vientos de poniente moderados, ocasionalmente fuertes.

En Melilla habrá cielos poco nubosos o despejados, temperaturas entre 23 y 32 °C con pocos cambios y vientos flojos variables.

La predicción del tiempo para País Vasco, Navarra y La Rioja

Durante la mañana, el clima estará nuboso en la mitad norte, con brumas y niebla posibles; después, se espera un cielo poco nuboso y chubascos tormentosos en la mitad sur por la tarde, con temperaturas que alcanzarán los 37 grados y mínimas de 16 grados.

En La Rioja, poco nuboso con nubes altas; por la tarde, probabilidad de tormentas y algún chubasco ocasional; temperaturas con pocos cambios y viento variable flojo a moderado, con rachas fuertes o muy fuertes en zonas de tormenta.