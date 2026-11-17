Si uno de los padres no puede asistir, será necesario presentar una autorización y documentación adicional (Fuente: EFE | Montaje EC USA).

El Departamento de Estado de Estados Unidos establece que los menores de 16 años deben contar con la autorización de ambos padres o tutores legales para obtener un pasaporte estadounidense.

La disposición forma parte del procedimiento oficial de Travel.State.Gov y busca verificar la identidad de los responsables legales antes de emitir el documento.

Qué exige el Departamento de Estado para tramitar el pasaporte de un menor

El requisito principal es que ambos padres o tutores legales se presenten junto al mejor en una oficina autorizada para gestionar el pasaporte. Los dos deben llevar una identificación física con fotografía y acreditar su vínculo legal con el niño.

“Ambos padres o tutores deben estar presentes con el niño que solicita el pasaporte en persona o dar su aprobación antes de que podamos emitirlo”, señala el organismo.

Además, los pasaportes infantiles tienen una vigencia de cinco años y no puede renovarse. Cuando vencen, es necesario iniciar una nueva solicitud presencial, incluso si el menor ya tuvo un documento anterior.

Qué pasa si uno de los padres no puede asistir a la solicitud

Si uno de los responsables legales no puede acompañar al menor, deberá completar el formulario DS-3053, conocido como Declaración de Consentimiento. Este documento debe estar firmado y certificado ante notario público . También se necesita una fotocopia de la identificación con fotografía que presentó el padre o la madre al momento de firmarlo.

Hay una condición importante: el Departamento de Estado exige que el formulario y las declaraciones notarizadas se entreguen dentro de los 90 días posteriores a su firma o certificación .

Si uno de los padres tiene la custodia legal exclusiva, podrá presentar una orden judicial que lo demuestre, un certificado de nacimiento que lo identifique como único progenitor o el certificado de defunción del otro responsable.

Cuando no es posible localizar al otro padre, también existe el formulario DS-5525, destinado a declarar circunstancias familiares especiales.

Cuánto cuesta el pasaporte estadounidense para menores de 16 años

Las tarifas oficiales vigentes en 2026 varían según el documento solicitado:

Tarifas oficiales para quienes sean menores de edad y soliciten el pasaporte estadounidense. Fuente: Travel.State.Gov

También se puede solicitar un procesamiento acelerado por US$60 adicionales.

Cuánto tarda en llegar el pasaporte de un menor

Actualmente, el procesamiento regular demora entre cuatro y seis semanas, mientras que el servicio acelerado requiere entre dos y tres. Sin embargo, estos plazos no incluyen el envío postal. El Departamento de Estado advierte que la solicitud puede tardar hasta dos semanas en llegar a sus oficinas y que el documento puede demorar otras dos semanas en recibirse una vez aprobado.