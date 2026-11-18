Por mandato del IRS y el Departamento de Estado, inhabilitarán el pasaporte estadounidense a quienes tengan una deuda tributaria gravemente morosa.

Los contribuyentes estadounidenses que acumulen deudas tributarias federales por encima de un determinado monto enfrentarán restricciones para obtener, renovar o usar su pasaporte.

La medida depende de una certificación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) que identifica a quienes mantienen obligaciones fiscales gravemente morosas. Una vez que el organismo notifica al Departamento de Estado, las autoridades podrán tomar distintas medidas para restringir el documento.

¿Por qué pueden inhabilitar el pasaporte debido a deudas tributarias atrasadas?

La legislación federal de Estados Unidos permite que el IRS informe al Departamento de Estado cuando un contribuyente acumula una deuda tributaria gravemente morosa. A partir de esa certificación, las autoridades pueden aplicar restricciones sobre su pasaporte.

La medida busca garantizar el cobro de determinadas obligaciones fiscales federales y está contemplada en la Sección 7345 del Código de Impuestos Internos (IRC).

¿Qué es una deuda tributaria gravemente morosa?

El IRS define como deuda tributaria gravemente morosa a una obligación fiscal federal impaga, legalmente exigible y cuyo importe supera los US$66,000 en 2026, incluidos los intereses y multas correspondientes por atraso.

Para que la deuda sea certificada, se debe cumplir alguna de estas condiciones:

El IRS presentó un gravamen fiscal federal y se agotaron o vencieron las instancias administrativas correspondientes.

El organismo emitió una orden de embargo para intentar cobrar la obligación.

Entre las deudas contempladas se encuentran los impuestos federales sobre los ingresos, las multas por recuperación de impuestos de fondos fiduciarios, determinadas obligaciones comerciales por las que un contribuyente es responsable y otras sanciones civiles.

Si se registra una deuda tributaria que supere determinado monto, ambos organismos podrán tomar medidas para restringir el pasaporte. Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Qué otras medidas se pueden tomar con el pasaporte de quienes tengan deudas tributarias gravemente morosas?

Una vez recibida la certificación del IRS, el Departamento de Estado puede adoptar distintas medidas:

Denegar nuevas solicites.

Revocar documentos vigentes.

Emitir pasaportes de validez limitada si se necesita el documento con urgencia.

Si una persona solicita o intenta renovar su pasaporte y tiene una deuda certificada, el Departamento de Estado puede mantener el trámite abierto durante 90 días para que regularice su situación o resuelva posibles errores en la certificación. Si no lo hace dentro de ese plazo, la solicitud puede ser denegada y cerrada.

¿Cómo se sabe si un pasaporte fue inhabilitado?

El IRS envía una notificación denominada CP508C por correo postal a la última dirección conocida del contribuyente cuando certifica que tiene una deuda tributaria gravemente morosa y comunica la situación al Departamento de Estado.

La notificación informa sobre el importe adeudado y explica qué medidas puede tomar la persona para evitar que su pasaporte sea denegado, revocado o limitado. Entre las alternativas se encuentran pagar el saldo pendiente o establecer un acuerdo de pago aprobado por el organismo

Si su pasaporte fue inhabilitado, el Departamento de estado le notificará sobre la medida por escrito.