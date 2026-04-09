El viernes pasado, Irán derribó un caza F-15 estadounidense en su territorio por primera vez desde que se inició la guerra en Medio Oriente. Sus dos tripulantes se eyectaron desde la cabina y trataron, cada uno por su cuenta, de ponerse a salvo. Uno logró ser rescatado ese mismo día por dos helicópteros militares, pero el segundo quedó herido a unos 320 kilómetros tras las líneas enemigas, armado únicamente con una pistola. El aviador, identificado públicamente solo como “Dude 44 Bravo”, se escondía en una grieta de montaña tras el derribo, sobreviviendo dos días en terreno desolado mientras tropas iraníes recorrían el área en su búsqueda con una recompensa en la cabeza. Entrenado en técnicas de Supervivencia, Evasión, Resistencia y Escape, el aviador logró activar una baliza localizadora fabricada por Boeing, pero su ubicación exacta siguió siendo incierta mientras permanecía oculto. El momento crucial llegó cuando una herramienta hasta entonces desconocida, llamada “Ghost Murmur”, localizó la posición del aviador. La tecnología secreta utiliza magnetometría cuántica de largo alcance para encontrar la huella electromagnética de un latido cardíaco humano, y combina esos datos con software de inteligencia artificial para aislar la señal del ruido de fondo. Fue, según confirmaron fuentes al New York Post, el primer uso operativo de este sistema en el campo. El nombre no es casual. “Murmur” es un término clínico para referirse al ritmo cardíaco. “Fantasma” alude a encontrar a alguien que, a todos los efectos prácticos, ha desaparecido. Una fuente describió el entorno árido de las montañas iraníes como “un escenario ideal para un primer uso operativo”: baja interferencia electromagnética, escasa actividad humana y, de noche, un fuerte contraste térmico entre un cuerpo vivo y el suelo del desierto. “Por lo general, esta señal es tan débil que solo puede medirse en un entorno hospitalario”, señaló la misma fuente. “Pero gracias a los avances en magnetometría cuántica, logramos detectarla a distancias mucho mayores”. Tanto el presidente Donald Trump como el director de la CIA, John Ratcliffe, aludieron a la nueva tecnología durante una rueda de prensa en la Casa Blanca sin entrar en detalles técnicos. Ratcliffe respondió con cautela, sin mencionar la herramienta por su nombre, pero afirmó que la agencia utilizó “tecnologías exquisitas que ningún otro servicio de inteligencia” posee, comparando la operación con “buscar una aguja en un pajar”. El desarrollo de Ghost Murmur habría estado a cargo de Skunk Works, la célebre división de proyectos avanzados de Lockheed Martin, aunque la empresa declinó hacer comentarios oficiales. La operación también incluyó una campaña de desinformación deliberada: Estados Unidos hizo creer a Irán que el oficial estaba en el sur del país, filtrando videos y difundiendo rumores para alejar las fuerzas iraníes del punto real del rescate.