Pocas horas antes de que venciera el ultimátum que el presidente Donald Trump había impuesto a Teherán, Estados Unidos e Irán acordaron un alto el fuego de dos semanas, en un giro diplomático que llegó menos de dos horas antes de la fecha límite. El acuerdo fue el resultado de intensas negociaciones mediadas por Pakistán y se apoya en una propuesta de diez puntos presentada por el régimen iraní. El anuncio sacudió los mercados globales de inmediato: el precio del petróleo se desplomó y las bolsas del mundo respondieron con alzas generalizadas. La tregua no cierra la guerra, pero abre la primera ventana de diálogo real en semanas de escalada militar que llevaron a la región al borde del abismo. Los detalles del entendimiento comenzaron a conocerse luego de que Trump aceptara una tregua temporal si Teherán habilitaba nuevamente el tránsito por el estratégico corredor marítimo del estrecho de Ormuz. El Consejo Supremo de Seguridad Nacional iraní confirmó que el paso sería permitido durante 14 días bajo control militar. El alto el fuego fue mediado por el primer ministro y el jefe militar de Pakistán. Irán presentó una propuesta de 10 puntos, que Estados Unidos consideró como una “base viable para negociar”. Trump realizó el anuncio a través de su plataforma Truth Social, describiendo la decisión como un paso hacia un acuerdo más amplio. En ese mensaje, indicó que se trataría de un acuerdo bilateral al que accedió tras conversaciones con el primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, y el mariscal de campo Asim Munir. La propuesta iraní establece una hoja de ruta concreta con condiciones que buscan reconfigurar el escenario regional. Según lo informado por medios estatales iraníes y confirmado por el Consejo Supremo de Seguridad Nacional de ese país, los puntos son los siguientes: La apertura del paso, por donde fluye una quinta parte del petróleo mundial, es la condición central y el detonante de toda la negociación. Irán mantendría el control operativo del corredor durante el período de tregua. La circulación de buques no sería libre sino coordinada con el aparato militar persa. La agencia de noticias iraní Tasnim informó además que Irán y Omán planean cobrar tasas de tránsito a los buques que atraviesen el estrecho, y que los fondos recaudados se destinarán a la reconstrucción. La tregua tiene un horizonte definido: catorce días para redactar un acuerdo definitivo. El canciller iraní Abbas Araghchi afirmó que si cesan los ataques contra Irán, las operaciones iraníes también cesarán. Teherán exige no solo el cese de los bombardeos directos sobre su territorio, sino también el fin de las acciones militares contra los grupos regionales afines. Este punto tiene directa incidencia sobre el frente libanés, aunque Washington y Tel Aviv tienen lecturas divergentes al respecto. Uno de los puntos más políticamente complejos para Washington, implica el retiro de tropas desplegadas en distintas bases a lo largo de Medio Oriente. Se trata de una demanda estructural iraní que excede el alcance de la tregua inmediata. Las sanciones económicas directas de Estados Unidos sobre Irán son una de las principales fuentes de tensión bilateral desde hace décadas. Su eliminación figura como condición iraní para avanzar hacia un acuerdo más amplio. Además de las sanciones estadounidenses, Irán exige el levantamiento de aquellas impuestas en el marco de mecanismos internacionales, lo que implica una negociación que trasciende la relación bilateral y requiere coordinación multilateral. Miles de millones de dólares en fondos iraníes permanecen bloqueados en distintas cuentas alrededor del mundo como consecuencia de sanciones y litigios históricos. Teherán reclama su devolución como parte de cualquier entendimiento. El régimen exige una compensación por los daños sufridos como consecuencia de los ataques y las sanciones. Este punto es probablemente el más difícil de aceptar para la administración Trump desde el punto de vista político interno. El punto final busca asegurar que, una vez alcanzado el acuerdo, ninguna de las partes retome las hostilidades. La propuesta también incluye la garantía de que el país no volvería a ser atacado, y el cese de los ataques israelíes contra Hezbollah en el Líbano.