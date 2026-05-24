Trump anunció que el acuerdo con Irán “está negociado en gran medida”: qué pasará con el estrecho de Ormuz

Las próximas horas pueden ser decisivas por un inminente acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán en Medio Oriente, en un pacto que el secretario de Estado estadounidense definió como muy avanzado . El jefe de la diplomacia de EE.UU., Marco Rubio, anticipó que el mundo podría recibir “buenas noticias” en las próximas horas sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, aunque advirtió de que no supondrían una resolución definitiva.

“Hemos avanzado algo en las últimas 48 horas trabajando con nuestros socios en la región del Golfo en un esquema que, si tiene éxito, podría dejarnos no solo con un estrecho completamente abierto”, declaró Rubio en una rueda de prensa junto al canciller indio, S. Jaishankar.

Esto implicaría “un estrecho abierto sin peajes”, agregó y añadió que el borrador contempla abordar “algunos de los puntos clave que sustentaron las ambiciones de armas nucleares de Irán en el pasado”.

Además, Rubio deslizó que el anuncio formal de las noticias recaerá en el presidente de EE.UU., Donald Trump, quien podría pronunciarse en las próximas horas.

A pesar de calificar los progresos preliminares como significativos, el jefe de la diplomacia estadounidense matizó que este entendimiento en la región del Golfo es un proceso de transición y no supone un estatus definitivo. “Creo que hay buenas noticias en ese frente, aunque no definitivas (...) No quiero restar importancia a eso, pero también quiero matizarlo diciendo que todavía nos queda trabajo por hacer”, agregó Rubio.

Marco Rubio EFE/EPA/JIM LO SCALZO

Qué pasará con el estrecho de Ormuz

Esta declaración va en sintonía con lo expresado por Donald Trump, quien este sábado había anticipado que los detalles del pacto de paz serán anunciados próximamente.

El líder estadounidense hizo este anuncio en una publicación en su red de Truth Social tras mantener llamadas con Israel y otros aliados clave de la región, como los países del Golfo Pérsico. “Los aspectos finales y detalles del acuerdo están en discusión y se anunciarán en breve”, anticipó Trump.

Y reveló que “además de muchos otros elementos del acuerdo, el Estrecho de Ormuz será abierto”. La publicación de Trump no hizo mención al programa nuclear iraní ni al uranio altamente enriquecido, un punto sobre el que Irán siempre se ha mostrado firmemente determinado a tratar más adelante.

EFE/EPA/WILL OLIVER

Según la cadena CBS News, la última versión del acuerdo de paz incluiría un proceso para reabrir el estrecho de Ormuz, la descongelación de algunos activos iraníes en bancos extranjeros y la continuidad de las negociaciones.

Por su parte, The New York Times aseguró que el acuerdo no resuelve de momento el destino del uranio enriquecido en poder de Irán, tema que quedaría pendiente para un próximo ciclo de negociaciones.

En esa misma línea, una fuente iraní de alto rango dijo el domingo a Reuters que Teherán no accedió a entregar sus reservas de uranio altamente enriquecido. La fuente señaló que la cuestión nuclear de Irán no formaba parte del acuerdo preliminar con Estados Unidos.

“La cuestión nuclear se abordará en las negociaciones para un acuerdo definitivo y, por lo tanto, no forma parte del acuerdo actual. No se ha llegado a ningún acuerdo sobre el envío fuera del país de las reservas de uranio altamente enriquecido de Irán”, dijo la fuente.

Irán promete seguridad en Ormuz bajo un “nuevo orden regional” y sin presencia extranjera

Las Fuerzas Armadas de Irán afirmaron este domingo que se encargarán de la seguridad del golfo Pérsico y del estrecho de Ormuz bajo un “nuevo orden regional y mundial” y “sin presencia extranjera”, mientras Teherán y Washington se han acerca a un acuerdo de paz que aliviaría la navegación por la región.

“Advertimos a los enemigos que los planes y estrategias del líder supremo (Mojtaba Jameneí) para la gestión del golfo Pérsico y el estrecho de Ormuz garantizarán el futuro de la región y el nuevo orden regional y mundial bajo la estrategia de un ‘Irán fuerte’, en el que los extranjeros no tendrán ningún lugar”, aseguró el comandante del Cuartel General Central Jatam al Anbiya, el general Ali Abdolahi, en un comunicado recogido por la agencia Tasnim.

Estrecho de Ormuz

El alto cargo militar afirmó además que su país dará una respuesta “dura e infernal” ante cualquier agresión en su contra, mientras Irán y Estados Unidos aseguran haber avanzado hacia un posible acuerdo de paz .

Irán mantiene parcialmente bloqueado el estratégico estrecho de Ormuz , por donde pasaba el 20 % del petróleo y gas mundiales antes de la guerra lanzada por EE.UU. e Israel el 28 de febrero, y busca consolidar su jurisdicción sobre ese paso marítimo. En respuesta al bloqueo iraní, Washington también ha impuesto un cerco naval sobre puertos y buques iraníes desde el 13 de abril .

Pakistán confirmó este domingo que espera acoger las próximas rondas de negociaciones sustantivas entre Washington y Teherán en Islamabad “muy pronto”, tras un primer intento el pasado abril que terminó sin entendimiento.