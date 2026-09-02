Estados Unidos continúan aplicando nuevos controles migratorios sobre los viajeros de Argentina, México y Chile que desean ingresar o salir del país norteamericano de manera legal.

En este contexto, presentar un pasaporte vencido puede derivar en demoras, rechazos de embarque o inconvenientes al momento de atravesar los controles fronterizos.

Por regla general, tanto las aerolíneas como los organismos encargados de la inmigración requieren que el pasaporte se encuentre vigente para autorizar viajes internacionales.

No obstante, existen algunas excepciones específicas contempladas en determinados acuerdos o disposiciones migratorias entre países.

Atención: cuáles son las restricciones para entrar a Estados Unidos

Estados Unidos establece ciertas condiciones para determinar la vigencia o no de los pasaportes a la hora de ingresar al país.

Argentina y Chile forman parte del denominado “Six-Month Club” de Estados Unidos, es decir, que los residentes de dichos países no necesitan que el pasaporte tenga seis meses de vigencia posteriores al viaje: en principio, alcanza con que esté vigente durante la estadía prevista.

No obstante, si el pasaporte argentino o chileno está efectivamente vencido al momento del viaje no podrán ingresar al país.

Vigencia del pasaporte.

Los mexicanos requieren pasaporte vigente junto con una visa B1/B2 para ingresar libremente. La llamada “visa láser” o BCC solo funciona como documento independiente en zonas fronterizas delimitadas: 25 millas en California y Texas, 75 millas en Arizona y 55 millas en Nuevo México.

El proceso se ha endurecido ya que el consulado aplica nuevas preguntas obligatorias en la entrevista, y una respuesta afirmativa a alguna de ellas resulta en negación inmediata y registro permanente en el expediente migratorio.

Qué documentos suelen revisar las autoridades migratorias

Antes de autorizar un viaje internacional, las autoridades migratorias y las compañías aéreas suelen verificar distintos requisitos relacionados con la documentación personal.

Entre los principales controles aparecen: