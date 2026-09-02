Mantener el lavavajillas en óptimas condiciones es uno de los factores que más contribuye a su vida útil. Para ello, se debe limpiar periódicamente para evitar la acumulación de residuos, grasa, humedad y detergente, componentes que pueden generar malos olores y una limpieza menos eficaz.

Uno de los trucos para realizar limpiezas frecuentes del lavavajillas y que no se le impregnen malos olores a los platos, vasos y otros utensilios que se metan dentro, consiste en rociar con vinagre blanco el interior de este electrodoméstico.

Para qué sirve rociar vinagre en el interior del lavavajillas

Rociar vinagre en el interior del lavavajillas es un truco casero para complementar la limpieza de mantenimiento. La acidez que presenta el producto puede contribuir a aflojar residuos de grasa, restos adheridos y depósitos minerales que van quedando sobre las superficies internas.

Principalmente, ayuda a:

Reducir malos olores.

Eliminar grasa y suciedad acumulada.

Combatir depósitos minerales y marcas blanquecinas.

Facilitar la limpieza de determinadas piezas.

Mantener el interior limpio.

Rociar vinagre en el interior del lavavajillas es un truco casero para complementar la limpieza de mantenimiento. Chat GPT / El Cronista USA

Rociar vinagre el lavavajillas: ¿Cómo limpiar el interior de esta máquina?

Primero, se deben retirar platos, vasos y cubiertos y dejar el lavavajillas completamente vacío.

Revisar el filtro y la zona de desagüe para retirar restos de alimentos que se hayan acumulado. Limpiar con un paño húmedo las paredes, bandejas y zonas accesibles. Rociar vinagre en el interior y si se desea una limpieza más profunda, colocar dos tazas de vinagre en un recipiente apto para lavavajillas y ejecutar un ciclo completo sin detergente.

¿Por qué es importante mantener el lavavajillas limpio?

Como otros electrodomésticos que tienen el objetivo de limpiar, el lavavajillas puede acumular restos de alimentos y depósitos minales por el agua en la puerta y otras piezas.

Cuando se acumulan demasiados residuos, pueden aparecer malos olores y reducirse la eficacia de cada lavado.

Es conveniente retirar los residuos visibles, mantener despejados los brazos rociadores y revisar el filtro.