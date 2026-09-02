México, Colombia y República Dominicana prohíben el ingreso al país a todos los ciudadanos que hayan postergado la renovación de su pasaporte.

Viajar al exterior requiere tener en cuenta una serie de requisitos antes de llegar al aeropuerto.

Entre ellos, uno de los más importantes es contar con un pasaporte vigente, ya que presentar un documento vencido o que no cumpla con las condiciones exigidas por el destino puede generar inconvenientes durante el viaje.

En México, Colombia y República Dominicana, los viajeros extranjeros deben cumplir con los requisitos migratorios correspondientes para poder ingresar al territorio.

Por este motivo, quienes hayan postergado la renovación de su pasaporte y tengan el documento vencido pueden encontrarse con restricciones que impidan concretar el viaje.

Qué pasa si el pasaporte está vencido

El problema puede aparecer incluso antes de llegar al destino. Las aerolíneas suelen verificar la documentación de los pasajeros antes del embarque y, cuando el viajero no cumple con las condiciones migratorias del país al que se dirige, pueden impedirle subir al avión.

Por eso, no alcanza con revisar la fecha del vuelo. También es necesario comprobar con anticipación que el pasaporte se encuentre vigente y que cumpla con el período de validez requerido por el país de destino.

Qué pasa si el pasaporte está vencido. ChatGPT

Qué ocurre en México

México exige a los viajeros extranjeros presentar documentación válida para ingresar al territorio nacional.

Sin embargo, es importante diferenciar esta situación de los ciudadanos mexicanos: la normativa establece que los mexicanos no pueden ser privados de su derecho a ingresar al país por no contar con documentación que acredite su nacionalidad, aunque pueden ser derivados a una instancia de revisión para comprobar su identidad y nacionalidad.

Para quienes necesitan renovar su pasaporte mexicano desde el extranjero, el trámite puede realizarse ante las representaciones consulares. La Embajada de México en Argentina, por ejemplo, establece que la renovación requiere presentarse personalmente con turno y entregar el pasaporte que se busca renovar.

Colombia y República Dominicana: qué deben revisar los viajeros

Antes de viajar a Colombia o República Dominicana, los pasajeros deben comprobar cuáles son los requisitos migratorios vigentes para su nacionalidad y verificar que el pasaporte se encuentre en condiciones de ser utilizado.

La falta de documentación válida puede provocar que el inconveniente aparezca antes de despegar, cuando la compañía aérea controle los requisitos de ingreso al destino.

Por eso, quienes tengan previsto viajar próximamente deberían revisar la fecha de vencimiento del pasaporte y las condiciones de entrada del país que visitarán. Renovar el documento con anticipación permite evitar demoras, rechazos de embarque y otros inconvenientes durante el viaje.