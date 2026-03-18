El pasaporte americano es un documento fundamental para ciudadanos y extranjeros naturalizados que deseen viajar internacionalmente, pues forma parte de las identificaciones que las autoridades exigen en la mayoría de los casos para habilitar la salida o el ingreso al país. En ese sentido, el Departamento de Estado detalló en su sitio web oficial a quienes cuenten con una libreta significativamente dañada, cuáles son los pasos a seguir para tramitar una nueva credencial y poder realizar estos viajes. Según lo indican las autoridades, existen ciertos casos en los que los pasaportes estadounidenses se consideran completamente inutilizables, por lo que es necesario gestionar un documento completamente nuevo. Ejemplos de estos casos son los pasaportes que presentan con Para gestionar un nuevo ejemplar, será necesario que se presenten en un centro de pasaportes los siguientes documentos Mantener el pasaporte en vigencia es esencial para que el viaje pueda realizarse sin inconvenientes y, en ese sentido, es fundamental conocer los plazos según la edad del portador Quienes deseen conocer si existen avisos para su destino de viaje, podrán consultar el siguiente link.