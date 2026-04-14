Es esencial que todos los ciudadanos y extranjeros naturalizados se mantengan informados sobre las estrictas normas de seguridad documental establecidas por el Departamento de Estado. La renovación del pasaporte en Estados Unidos es fundamental para asegurar la continuidad de la identidad legal y la libertad de viajar sin inconvenientes. Un pasaporte vencido o suspendido puede obstaculizar el abordaje de un vuelo, demorar trámites oficiales e incluso ocasionar problemas en los controles fronterizos de otros países. Las autoridades explican que los pasaportes emitidos hace más de 15 años ya no cumplen con los estándares actuales de seguridad biométrica. Es que, con el paso del tiempo, estos documentos pierden integridad, presentan deterioro físico y pueden dificultar su lectura en los sistemas automatizados de aduanas y control fronterizo. Según las normativas oficiales del Departamento de Estado de Estados Unidos, todos los pasaportes que superen los 15 años de antigüedad desde su fecha de emisión serán suspendidos de manera automática, sin importar si aún no fueron renovados o si el titular no los ha utilizado recientemente. Los titulares deberán iniciar un proceso de emisión desde cero, dado que estos pasaportes no son elegibles para la renovación simplificada. Se enviará una notificación a los titulares. El proceso puede demorar más que una renovación normal, especialmente en periodos de alta demanda.