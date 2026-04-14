El pasaporte es uno de los documentos más importantes a la hora de viajar a nivel internacional, y en algunas ocasiones, pueden rechazarte su presentación por no cumplir con las condiciones que requieren instituciones como la Transportation Security Administration (TSA). Para asegurarte de que el pasaporte que usarás para viajar se considera vigente, debe cumplir con determinados requisitos. Además de no estar vencidos, no puede estar en un mal estado físico, ya que esto puede generarte inconvenientes con las autoridades correspondientes. Las normas federales de Estados Unidos establecen que se debe presentar un documento vigente, y en el caso de que se trate de ciudadanos naturalizados que ingresen o salgan tienen que presentar el pasaporte americano aunque tengan otra nacionalidad de origen. A su vez, este documento debe estar en un buen estado. Aquellos que tengan presenten pasaportes con estos detalles no se podrán utilizar para viajes internacionales: Tampoco se aceptarán aquellos que hayan sido emitidos a menores de 16 años aunque aún no hayan vencido, si la persona ya es mayor. En Estados Unidos, el pasaporte americano tiene una validez de 10 años. A su vez, algunas aerolíneas o países podrían no permitir el embarque si al documento le quedan menos de 6 meses de validez. En el caso de menos de 16 años, no pueden renovarse y tienen un periodo de validez de 5 años. A quienes necesiten renovar sus pasaportes, es recomendable realizar el trámite con tiempo para que no dificulte ningún viaje planificado, ya que una vez que se inicia la gestión de renovación no el antiguo pierde validez. Si necesitas solicitar un nuevo pasaporte porque el tuyo ya no aplica para una renovación, seguí los siguientes pasos: