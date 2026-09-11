Las aletas rigen para toda la jornada.

El tiempo se complicará durante este viernes 11 de septiembre en distintos sectores del Litoral y el Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla y naranja por tormentas, con riesgo de lluvias intensas, actividad eléctrica, granizo y fuertes ráfagas.

El ingreso de un frente de nubosidad provocará un marcado cambio en las condiciones meteorológicas durante las próximas horas. La inestabilidad avanzará sobre el norte del país y dejará una jornada complicada en Santa Fe, Corrientes y Misiones, donde se esperan tormentas de distinta intensidad.

El escenario será especialmente delicado en las zonas señaladas por el mapa de alertas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), con sectores bajo nivel amarillo y otros alcanzados por nivel naranja.

Tormentas fuertes, granizo y ráfagas: qué se espera

Durante este viernes pueden desarrollarse tormentas fuertes, algunas de ellas localmente severas. Entre los principales fenómenos asociados aparecen las precipitaciones abundantes en períodos cortos, la intensa actividad eléctrica, la posible caída de granizo y ráfagas de viento .

En las áreas bajo alerta naranja, el riesgo es mayor. El SMN define este nivel como una situación en la que se esperan fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

El nivel amarillo, por su parte, indica la posibilidad de fenómenos capaces de provocar daños y generar interrupciones momentáneas en las actividades habituales.

Las lluvias podrían extenderse hacia el fin de semana.

Qué zonas de Santa Fe, Corrientes y Misiones están bajo alerta

El mapa oficial muestra sectores de las tres provincias alcanzados por las advertencias meteorológicas, aunque la cobertura no es uniforme en todo el territorio.

Misiones : alerta naranja en toda la provincia.

Corrientes : alerta amarilla en el sur y alerta naranja en el norte de la provincia.

Santa Fe: alerta amarilla en el noreste de la provincia.

La situación puede modificarse durante el transcurso de la jornada, por lo que resulta fundamental consultar las actualizaciones del SMN antes de realizar actividades al aire libre o emprender viajes.

Las recomendaciones para atravesar el temporal

Ante la posibilidad de tormentas fuertes, se recomienda: