Al momento de viajar a Estados Unidos, existen requisitos esenciales de pasaporte que los visitantes deben cumplir para que las autoridades permitan el traslado.

No obstante, ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile están exentos de seguir una norma general de esta identificación internacional por participar del conocido como “Club de los 6 Meses”.

Qué es la Regla de los 6 Meses de Estados Unidos

Esta normativa establece de forma general que quienes viajan a Estados Unidos deben contar con un pasaporte completamente válido durante seis meses posteriores a la fecha de ingreso al país.

Los países del mundo deben cumplir con el requisito de los 6 meses. Shutterstock

Cuál es la situación para argentinos, uruguayos y chilenos

Los países que figuran en el Club de los Seis Meses no deben cumplir con el requisito antes mencionado y esta excepción alcanza a los ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile.

Por este motivo, ninguna persona con intención de viajar de cualquiera de estos países necesita seis meses extra de validez en su pasaporte.

Qué otros países latinoamericanos forman parte de la lista de Estados Unidos

El listado también incluye numerosos países de América Latina y otras regiones. Entre los países que figuran se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros.

Si bien ninguno de estos países debe cumplir con los 6 meses extra, los nacionales sí deben presentar un pasaporte completamente en fecha durante la totalidad de su estadía.