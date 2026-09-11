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Al momento de viajar a Estados Unidos, existen requisitos esenciales de pasaporte que los visitantes deben cumplir para que las autoridades permitan el traslado.

No obstante, ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile están exentos de seguir una norma general de esta identificación internacional por participar del conocido como “Club de los 6 Meses”.

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Qué es la Regla de los 6 Meses de Estados Unidos

Esta normativa establece de forma general que quienes viajan a Estados Unidos deben contar con un pasaporte completamente válido durante seis meses posteriores a la fecha de ingreso al país.

Los países del mundo deben cumplir con el requisito de los 6 meses.
Los países del mundo deben cumplir con el requisito de los 6 meses.Shutterstock

Cuál es la situación para argentinos, uruguayos y chilenos

Los países que figuran en el Club de los Seis Meses no deben cumplir con el requisito antes mencionado y esta excepción alcanza a los ciudadanos de Argentina, Uruguay y Chile.

Por este motivo, ninguna persona con intención de viajar de cualquiera de estos países necesita seis meses extra de validez en su pasaporte.

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Qué otros países latinoamericanos forman parte de la lista de Estados Unidos

El listado también incluye numerosos países de América Latina y otras regiones. Entre los países que figuran se encuentran Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Guyana, Haití, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay, entre otros.

Si bien ninguno de estos países debe cumplir con los 6 meses extra, los nacionales sí deben presentar un pasaporte completamente en fecha durante la totalidad de su estadía.