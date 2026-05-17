Los aeropuertos de Norteamérica pedirán múltiples documentos a los extranjeros que viajen en plena Copa Mundial de la FIFA 2026. La cuentra regresiva ya empezó y miles de aficionados de México deberán preparar todos sus permisos, entre los que se destaca uno distinto a la visa. Concretamente, para los turistas que planean visitar Canadá y asistir a los partidos se les recomienda no olvidar cumplir un trámite fundamental antes de la compra de boletos o reservas de vuelos. Uno de los documentos más importantes para ingresar a Canadá durante el Mundial será la eTA, conocida como Autorización Electrónica de Viaje. Este permiso digital está vinculado al pasaporte y será obligatorio para determinados viajeros que lleguen por vía aérea. Las autoridades canadienses explicaron que el requisito migratorio dependerá de la nacionalidad del viajero y de la forma en la que ingrese al país. Por eso, algunos aficionados necesitarán visa tradicional y otros únicamente la eTA. El Gobierno canadiense aclaró que comprar entradas para los partidos no asegura automáticamente la entrada al país. El Gobierno de Canadá aclaró además que no existirá una “visa del Mundial”, por lo que todos los aficionados deberán cumplir con las reglas migratorias tradicionales.